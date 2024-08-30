Ormanda buldu, 2 bin TL'ye sattı! 40 kilo ağırlığında...
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yaşayan bir vatandaş ormanda bulunduğu 40 kilogram ağırlığındaki mantarı 2 bin TL'ye sattı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesi Hocavakıf köyünde yaşayan İbrahim Özkan ormanlık alanda yaklaşık 40 kilogram ağırılığında gürgen mantarı buldu.
Bulduğu mantarı ilçede kurulan semt pazarına getiren Özkan satışa sundu. Özkan, kilosunu 50 liradan satışa sunduğu 40 kilogram ağırlıktaki mantarı 2 bin TL'ye sattı.
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