Ormanların 'kara elması' fışkırdı: Kilosu tam 2000 TL!

Denizli’nin Buldan ilçesinde çam ormanlarında yetişen kuzugöbeği mantarının bu yıl daha fazla görülmesi, vatandaşları doğaya yönlendirdi. Hafta sonlarını fırsat bilen birçok kişi, hem temiz hava almak hem de mantar toplamak için ormanlık alanlara akın etti.

Çocukluğundan bu yana doğayla iç içe olduğunu belirten elektronikçi İbrahim Koca, boş zamanlarında eşiyle birlikte kuzugöbeği topladıklarını söyledi. Koca, "Sürekli gittiğimiz yerler var, artık bu işte tecrübeliyiz. Mantarları nazikçe koparıp saplarını toprağa bırakıyoruz. Poşet yerine sepet kullanarak doğaya katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Kuzugöbeği mantarının hem lezzetli hem de besin değeri yüksek bir mantar olduğunu ifade eden Koca, "Şu anda kilosu yaklaşık 2000 TL’den satılıyor. Biz ihtiyacımız kadar topluyoruz ancak bu yıl ormanlarda ciddi bir yoğunluk var. Yağışların fazla olması ve ardından gelen güneşle birlikte rekolte oldukça arttı" diye konuştu.