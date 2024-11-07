Orta Sakarya Vadisi'nde hasat zamanı: Kış mevsiminin gelir kapısı!

Yayınlanma: 07.11.2024 - 11:28

Güncelleme: 07.11.2024 - 11:28

"Gemlik" ile yerli iri çeşit zeytinleri yetiştiren Osmanelili üreticiler, çoğunlukla sırıkla ve tarakla hasat ettikleri zeytinin zedelenmesini ve toprakla temasını ağaç altlarına "yaygı" sererek önlemeye çalışıyor. Boylama makinesinde yağlık, birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf ile elek üstü olarak ayrılan zeytinler, Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) ile özel firmalara satışı yapılıyor. Dip zeytini ise fabrikalarda yemeklik zeytinyağı olarak işleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce zeytinde entegre mücadele çalışmaları kapsamında, zeytin bahçelerine zeytin güvesi ve zeytin sineği mücadelesi için nisan ayı itibariyle feromon tuzaklar asılıyor. Asılan tuzakların takibi ile zeytin hastalık ve zararlılarına mücadele amacıyla çiftçiler kısa mesaj yoluyla bilgilendiriliyor. Kurum tarafından zeytinde üretimi ve kaliteyi arttırmak amacıyla aşılama, budama, gübreleme, sulama, hastalık ve zararlılar ile mücadele konularında uygulamalı ve teorik eğitimler veriliyor.

Üreticilerle birlikte tarakla zeytin hasadı yapan Vali Şefik Aygöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müthiş bir şehirde yaşadıklarını ve her hafta ya dikim ya ekim ya da hasat yaptıklarını aktardı.

Bilecik'in tarım şehri olduğunu ve 82 farklı tarım ürününün yetiştirildiğini hatta toprakların bir bölümünde yıl içerisinde 3 ürün elde ettiklerini vurgulayan Vali Aygöl, şöyle konuştu:

"Bu ürünlerin bir tanesi de zeytin. Bilecik'te zeytin de mi var, evet zeytin de var. İlimiz genelinde 17 bin 500 dekarlık alanda zeytin ekimi yapıyoruz. 2 bin 500 ton civarında da rekolte bekliyoruz. Bu bölge Sakarya nehrimizin kenarında bulunuyor. Üreticilerimizin sulama ile ilgili ihtiyacı olduğunu gördük. Vatandaşlarımızla ve ilgili birimlerimizle görüştük. Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda DSİ ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz koordinesinde imece usulü ile 3 bin dekarlık alanının sulanması için karar verdik. Kısa zaman içerisinde çalışmalara başlayacağız ve önümüzdeki yıl bu bölgenin su problemini çözeceğiz. Üreticimizin verimini de artırmış olacağız. Hasadımızın hayırlı olmasını diliyorum."

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş da 100 ile 2 bin rakım arasında değişen periyotlara sahip olan Bilecik'te ürün çeşitliliğinin fazla olduğunu söyledi.

Üretilen zeytinlerin kendi yerinde işlenip paketlenerek, Türkiye'nin her tarafına Bilecik zeytini olarak pazarlanmasını hedeflediklerini aktaran Yoldaş, "Bulunduğumuz lokasyonda da 3 bin dekar alanda zeytinlik alanımız var. 3 bin dekar alanda 50 çiftçimiz üretim yapıyor. 50 çiftçimizi bir araya getirdik, birlik kurduk ve beraber hareket edecekler. İnşallah burası zeytin cenneti olacak diye düşünüyorum. Tarım ve Orman Bakanlığınca üretim planlaması yapılmaktadır. Yıl boyunca üretim yapacağımız ürünlerin tamamında hem ürün desteği sağlamaya çalışıyoruz hem de çiftçilerimizi eğitimle donatıyoruz. Böylece üretimde kaliteyi ve verimi artırmaya hedefliyoruz. İlimizin lokasyonu çok önemli, 30 milyon gibi bir nüfus bulunuyor etrafımızda. 30 milyon nüfusu doyurmak istiyoruz." dedi.

Marmarabirlik Osmaneli Temsilcisi Arif Erdoğan da verimli topraklara sahip olduklarını ancak hava şartlarından dolayı rekolte düşüklüğünün yaşandığını ifade ederek, ürünleri birlik olarak aldıklarını dile getirdi.

Üretici Süleyman Özet ise 40 ila 70 yıllık zeytin ağaçlarının babadan kalma olduğunu anlatarak, bereketli bir sezon geçirdiklerini ancak havaların kurak geçmesinden dolayı iriliklerde sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Etkinliğe, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Bekir Torun, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen ve Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur ile üreticiler katıldı.