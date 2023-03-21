'Oruç tutmak isteyen diyabet hastaları, risk değerlendirmesi yaptırmalı'

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 07:00

Diyabet hastalarının ramazan ayında düzenli kan şekeri ölçümü yapması gerektiğini vurgulayan Emsey Hospital Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Karaköse Doğan, “Diyabet hastaları ramazan ayı boyunca sıklıkla kan şekeri ölçüm cihazlarıyla şeker değerlerini kontrol etmeli. Aşırı yükselme veya düşme durumlarında doktora başvurmalı” diye konuştu.

“İLK İŞ DOKTOR GÖRÜŞÜNE BAŞVURULMALI”

Diyabetli hastalarda uzun süreli açlık nedeniyle ciddi sağlık sorunları gelişebileceğini belirten Uzm. Dr. Doğan, “Uzun süre aç kalınması diyabet hastalarında hipoglisemi, yüksek tansiyon, beyin damar tıkanıklığı, inme ve göz dibi kanaması gibi ciddi sorunlara sebebiyet verebilir. Bu nedenle diyabet hastalarının doktor kontrolünde oruç tutması gerekmektedir. Çünkü oruç tutmaya karar veren bir diyabet hastasının doktor tarafından uygun görülürse, tedavi ve beslenme programının yeniden düzenlenmesi gerekir. Ayrıca hastanın diyabet tipinin ne olduğu, organ hasarının olup olmadığı, insülin kullanıp kullanmadığı gibi durumların araştırılması gerekir” ifadelerini kullandı.

“RAMAZANDA BESLENME NASIL OLMALI?”

İftarda hızlı ve ağır yemenin kan şekerinin yükselmesine neden olabileceğini söyleyen Hatice Karaköse Doğan, “Orucu açtıktan sonra, çorba ile başlamak daha doğru olur. Çorbadan sonra bir süre yemeğe ara verilmeli ve kademeli olarak devam edilmelidir. Bu şekilde beslenmek kan şekerinin aşırı yükselmesinden korunmada yardımcı olabilir. Sahuru ise atlamamak çok önemli. Mümkünse kahvaltı tarzında beslenmeye çalışılmalı” dedi.

“HANGİ BESİNLER TÜKETİLMELİ?”

Ramazan ayında besin değeri yüksek ve kan şekerini dengeleyecek besinler tüketilmesi gerektiğini kaydeden Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:



“Sadece ramazan ayında değil; genel anlamda beslenmeye dikkat edilmeli ve kan şekeri dengesizliklerine sebep olabilecek besinlerden uzak durulmalı. Beyaz ekmek yerine; tam tahıllı, yulaflı veya çavdarlı ekmek tüketilmeli. Kırmızı et tüketimi sınırlandırılmalı, tavuk ve balık tüketilmelidir. Kuru baklagiller oldukça besleyicidir ve tok tutar, sıklıkla tüketilmeli. Sofrada salatalara da yer verilmeli. Süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünleri düzenli olarak tüketilmelidir. Yağ ve tuz tüketimi sınırlandırılmalı; hamur işi, kızartma, tatlı gibi zararlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır.”