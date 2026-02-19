Orucu hurmayla açmak neden faydalı?

Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Müslüman bu Ramazan ayında iftar sofralarında oruçlarını hurma ile açacaklar.

Hurma, Muhammed Peygamber tarafından oruç açmak için tavsiye edilen ve Kuran'da da birkaç kez adı geçen bir meyve.

Ancak çekirdekli meyvelerin oruç tutanlar için ideal bir yiyecek olmasını sağlayan sağlık yararları da var.

Besleyiciliği sayesinde hurma, uzun süre oruç tuttuktan sonra mükemmel bir yiyecek.

İngiltere merkezli diyetisyen Shehnaz Bashir, "Orucunuzu bozduğunuzda, vücudunuz glikoz üretmeye çalışacak, çünkü yakıt kaynağı olarak buna ihtiyacı var" diyor.

Hurmadaki yüksek şeker oranı, parçalanması daha uzun süren diğer gıdalara kıyasla kan şekeri seviyenizi çok daha hızlı bir şekilde yükseltmeye yardımcı olur.

"Hurma, içinde basit şekerlerin yanı sıra kompleks karbonhidratların da bulunması bakımından eşsiz" diye de ekliyor Bashir.

Bu meyve gün boyunca yavaş enerji saldığı için uzun süre yemek yemediğinizde ideal bir besin.

Hurma ayrıca B6, A ve K vitaminleri ve demir bakımından da zengin ve vücudun ihtiyaç duyduğu tüm besinleri kısa sürede almasına yardımcı oluyor.

SUSUZ KALMAYIN

Kurutulmuş bir meyve olmasına rağmen, hurma sizi susuz da bırakmaz.

Doğal olarak elektrolit potasyum içerdiği için bir mıknatıs gibi davranarak sıvıyı vücut hücrelerine çekiyor.

Bashir, "Pek çok insan orucunu hurma ve suyla açıyor. Bu hem enerji hem de sıvı almak için mükemmel" diyor.

"Dolayısıyla, çoğu zaman ek elektrolit almaya gerek kalmaz" diye ekliyor.

FAZLA YEMEK

Bazı insanlar Ramazan ayında kilo veriyor ancak iftarda aşırı yemek yerseniz oruç tutmak kilo almanıza da neden olabilir.

Geleneksel olarak, oruç tek bir hurmayla açılır ve akşam namazını kıldıktan sonra iftara devam edilir.

Vücut lifli hurmaları parçalamaya başladığında, aşırı yeme dürtüsü hafifleyebilir.

Bashir, "Bu, vücudunuza gerçekten bir şeyler yediğini, sindirim sürecinin başladığını anlaması için bir şans veriyor" diyor.

SİNDİRİM

Kabızlık ve şişkinlik oruç sırasında yaygın görülen sorunlar.

Bunun nedeni, gün boyunca yeme ve içmenin normalde bağırsak hareketlerini uyarmaya yardımcı olması. Doğal olarak uzun süreli açlık dönemlerinde bu olmadığı için sorunlar başgösterebiliyor.

Hurma, dışkının bağırsaklarda kolayca hareket etmesine yardımcı olan çok iyi bir lif kaynağı.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) günde 30 gram lif tüketilmesini öneriyor.

Bashir "Bazen Ramazan ayında canımız basit karbonhidratlar çekebilir, ancak önceden öğün planlaması ve hazırlığı yaparsak öğünlerimizde lif bulunduğundan emin olabiliriz" diyor.

Yemeğinize fındık ve çekirdek gibi tohumlar serpmek de lif alımını artırmaya yarar.

KURU HURMA SEVMİYORSANIZ?

Ramazan dışında, dini nedenlerden ziyade sağlık için aralıklı oruç tutmak popüler bir hale geldi.

Beşir, "Ramazan ayında tuttuğumuz oruçla neredeyse aynı" diyor.

Kuru hurma sevmiyorsanız, yüzlerce çeşidinden birkaçının denenebileceğini söylüyor.

"Hepsinin farklı dokuları var, bazıları çiğnenebilir, bazıları gerçekten yumuşak, bazılarının kalın kabuğu var, bazıları daha ince kabuklu."

Bunlar da işe yaramazsa içecek haline getirebilirsiniz.

"Hurmayı ve süte katıp belki biraz yoğurt ve fındıkla karıştırabilir ve blenderdan geçirebilirsiniz."