98. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek ve Kadın Oyuncu başta olmak üzere 2026 Oscar kazananları tam listesi açıklandı. Peki, Oscar'da en iyi film, yönetmen, erkek oyuncu, kadın oyuncu ödüllerini kim aldı? 2026 Oscar Ödülleri kazananları...
2026 OSCAR ÖDÜLLERİ KAZANANLARI
En İyi Film: One Battle After Another
En İyi Kadın Oyuncu: Jessie Buckley – Hamnet
En İyi Erkek Oyuncu: Michael B. Jordan – Sinners
En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
En İyi Özgün Şarkı: “Golden” – KPop Demon Hunters
En İyi Özgün Müzik: Sinners
En İyi Ses: F1
En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film: The Singers / Two People Exchanging Saliva
En İyi Görüntü Yönetimi: Sinners
En İyi Uzun Metraj Belgesel: Mr. Nobody Against Putin
En İyi Kısa Belgesel: All the Empty Rooms
En İyi Kurgu: One Battle After Another
En İyi Görsel Efekt: Avatar: Fire and Ash
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sean Penn – One Battle After Another
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Amy Madigan – Weapons
En İyi Uluslararası Film: Sentimental Value (Norveç)
En İyi Kostüm Tasarımı: Frankenstein
En İyi Sanat Yönetimi: Frankenstein
En İyi Saç ve Makyaj: Frankenstein
En İyi Uyarlama Senaryo: One Battle After Another
En İyi Özgün Senaryo: Sinners
En İyi Animasyon Film: KPop Demon Hunters
En İyi Kısa Animasyon Film: The Girl Who Cried Pearls
En İyi Oyuncu Seçimi: One Battle After Another