Oscar ödüllü oyuncu Matthew McConaughey siyasete yeşil ışık yaktı!
Oscar ödüllü oyuncu Matthew McConaughey, siyasete girebileceğinin işaretlerini verdi.
Oscar ödüllü oyuncu Matthew McConaughey, siyasete yeşil ışık yaktı.
New York Times’ın Sway isimli podcast yayınına katılan McConaughey, Amerikan siyasetini "bozuk bir iş" diye nitelendirdi.
"Eğer o pozisyonda işe yarar bir şey yapabileceğimi düşünürsem Teksas valisi olmak için aday olurum" diyen McConaughey, sadece Cumhuriyetçi Greg Abbott’u görevinden almak için 2022’de aday olmayacağını söylerken, “Eğer seçilip bir fark yaratabileceğimi hissedersem aday olurum” yorumunu yaptı.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Savaş gemileri, helikopterler, yüzlerce polis...
- İttifakları panikletecek anket sonucu
- Kritik isim yıllar sonra konuştu
- Milyoner'de şaşkına çeviren 'ABD' sorusu
- Tamer Karadağlı'nın tavırları tepki çekti
- İşte o marketin sahibinin aldığı maaş
- Açığa alınan CHP’li Belediye Başkanı Salman isyan etti
- Fatma Girik'in sağlık durumunda yeni gelişme
- Rusya'da Covid-19 kaynaklı can kaybında rekor
- Erdoğan SSK'yı batıran bu değil mi? demişti