10 Ekim 2021 Pazar, 10:01

Oscar ödüllü oyuncu Matthew McConaughey, siyasete yeşil ışık yaktı.

New York Times’ın Sway isimli podcast yayınına katılan McConaughey, Amerikan siyasetini "bozuk bir iş" diye nitelendirdi.

"Eğer o pozisyonda işe yarar bir şey yapabileceğimi düşünürsem Teksas valisi olmak için aday olurum" diyen McConaughey, sadece Cumhuriyetçi Greg Abbott’u görevinden almak için 2022’de aday olmayacağını söylerken, “Eğer seçilip bir fark yaratabileceğimi hissedersem aday olurum” yorumunu yaptı.