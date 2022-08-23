Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe, hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etmeye çağırdı
Daha önce yönetmenliğini yaptığı 'The Water Diviner' (Son Umut) filmi için Türkiye'de bulunan Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe, sosyal medya hesabından hayranlarını Türkiye'ye çağırdı.
Gladyatör, Akıl Oyunları ve Cinderella Man gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Russell Crowe, sosyal medya hesabından hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etmeye çağırdı. Avusturalyalı oyuncuya bir takipçisi "İyi akşamlar Galdyatör. Tekrar Türkiye'ye gelmeni sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.
"TÜRKİYE'YE MUTLAKA GİDİN"
58 yaşındaki oyuncu "Türkiye'yi çok seviyorum. Ne kadar muhteşem ve harika bir ülke. Eğer hiç Türkiye'ye gitmediyseniz mutlaka gitmek için plan yapmalısınız" dedi.
FİLM ÇEKİMLERİ İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ
Crowe, 2014 yılında yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği, The Water Diviner filminin çekimleri için Türkiye'ye gelmişti. Oyuncu, filmin milli tarihimiz açısından da çok önemli bir konuyu anlattığını vurgulamıştı.
"TÜRKİYE'NİN GÜZELLİĞİ BENİ FAZLASIYLA CEZBEDİYOR"
Filmde Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan da rol almıştı. Oyuncu son ziyaretinde, "Ne kadar ziyaret etsem o kadar büyülüyor. Bu ülke ve kültüründen git gide daha fazla etkileniyorum. Türkiye'nin güzelliği beni fazlasıyla cezbediyor" demişti.
Video Haberler
- Müren balığını elleriyle besledi
- Esnaf isyan etti!
- Yaralı bulunan leylekler tedavi altına alındı
- Araçlar yolda kaldı
- İşte böyle yardım ettiler
- Lüks otomobilin aynaları böyle çalındı
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sahada en çok duyduğumuz isim...'
- 'Beşar Esad kazandı arkadaşlar'
- Şort tacizine tepki
- 'Masamızda tek formül var'
- Davutoğlu'na 'çarpı' attı, 'halifemiz RTE' dedi
- 'Son çağrım, bu sınava girmeyin!'
- 'Erdoğan tüm dediklerini yutmak zorunda kaldı'
- Herkesi paniğe sürükleyen 'ceset' polisleri güldürdü
- Mahkeme 'erişim engeli' kararı aldı
- Cani baba 3 yaşındaki Kadir'i piknik tüpüyle katletti