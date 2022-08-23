Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe, hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etmeye çağırdı

23 Ağustos 2022 Salı, 14:26

Gladyatör, Akıl Oyunları ve Cinderella Man gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Russell Crowe, sosyal medya hesabından hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etmeye çağırdı. Avusturalyalı oyuncuya bir takipçisi "İyi akşamlar Galdyatör. Tekrar Türkiye'ye gelmeni sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'YE MUTLAKA GİDİN"

58 yaşındaki oyuncu "Türkiye'yi çok seviyorum. Ne kadar muhteşem ve harika bir ülke. Eğer hiç Türkiye'ye gitmediyseniz mutlaka gitmek için plan yapmalısınız" dedi.

FİLM ÇEKİMLERİ İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ

Crowe, 2014 yılında yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği, The Water Diviner filminin çekimleri için Türkiye'ye gelmişti. Oyuncu, filmin milli tarihimiz açısından da çok önemli bir konuyu anlattığını vurgulamıştı.

"TÜRKİYE'NİN GÜZELLİĞİ BENİ FAZLASIYLA CEZBEDİYOR"

Filmde Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan da rol almıştı. Oyuncu son ziyaretinde, "Ne kadar ziyaret etsem o kadar büyülüyor. Bu ülke ve kültüründen git gide daha fazla etkileniyorum. Türkiye'nin güzelliği beni fazlasıyla cezbediyor" demişti.