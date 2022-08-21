Oyuncu Civan Canova'nın cenaze programı belli oldu

Hastanede bir süredir akciğer tedavisi gören tiyatro oyuncusu Civan Canova 67 yaşında hayatını kaybetti. Civan Canova'nın cenaze töreni belli oldu.

DHA
21 Ağustos 2022 Pazar, 15:48
Oyuncu Civan Canova'nın cenaze programı belli oldu
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Usta oyuncu Civan Canova, kolunda hissettiği ağrı nedeniyle gittiği hastanede çekilen MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edildiğini söylemişti. Bir süredir tedavisi devam eden Canova yaşamını yitirdi.

"CİVAN HUZUR İÇİNDE DOLAŞ"

Ölüm haberini duyuran oyuncu Esra Dermencioğlu, "Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık civanımı kaybettik. Civan huzur içinde dolaş bebeğim belki yine bi yerde, bi zaman karşı karşıya geliriz. Çok yeni bi haber sevdiklerine, sevenlerine burdan duyurmak istedim" dedi. 

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Canova için 23 Ağustos Salı günü saat 11.00'de Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören yapılacak. Canova için öğle vakti Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Civan Canova, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Civan Canova Cenaze

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