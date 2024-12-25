Yayınlanma: 25.12.2024 - 15:39

Güncelleme: 25.12.2024 - 15:39

Osman Sezener, MasterChef’e konuk olarak geliyor. Finale kısa bir süre kala MasterChef’te Şef Osman Sezener, izleyenler tarafından merak edildi. Peki, Osman Sezener kimdir? MasterChef konuğu Şef Osman Sezener kaç yaşında, nereli?

OSMAN SEZENER KİMDİR?

1982 yılında restorancı bir ailede doğan Osman Sezener, ömrünü restoranların içinde geçirdi. İzmir Amerikan Koleji, Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği ve New York French Culinary'de eğitim gördü. Restoranların farklı departmanlarında çalışan Sezener, küçük yaşlardan bu yana dünya mutfaklarına olan ilgi gösterdi, yurt dışında tamamladığı eğitimin ardından Urla'da kendi restoranını kurdu.

Dünyanın en saygın restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin Rehberi'nin 2024 İstanbul-İzmir-Bodrum seçkisine işlettiği 3 restoranıyla dahil olan şef Osman Sezener, benzerine az rastlanan bir başarıyla toplam 3 yıldızla ödüllendirildi.