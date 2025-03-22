Osman Sınav'a AKM'de veda: Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı
Yönetmen, yapımcı ve senarist Osman Sınav 69 yaşında kansere yenik düştü. Usta isim için bugün saat 11.00’de AKM’de tören düzenlendi. Törende konuşan oğlu Yusuf Ömer Sınav, "Babam çok özel bir adamdı. Sadece filmleriyle değil hayata bakışı ve insanlara verdiği değerle... İnsanlara baba gibi dokundu" dedi. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ise gözyaşlarını tutamadı.
Türk sinema ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden yönetmen, yapımcı ve senarist Osman Sınav, 69 yaşında evinde yaşamını yitirdi.
AKM'DE ACI VEDA, KENAN İMİRZALIOĞLU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Efsane yönetmen için bugün saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi.
Törende Acı Hayat ve Deli Yürek dizilerinde birlikte çalıştığı ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına hakim olamadı.
İmirzalıoğlu, "Bizim için zor bir sınav olmasın diye hepimizi hazırlamaya çalıştı, ama yine de acı haberi alınca tuhaf bir şekilde sarsıldık. Çok üzgünüz başımız sağ olsun" dedi.
OĞLU: BAK BABA! BİZ BURADAYIZ
Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav ise babasına şu sözlerle veda etti:
"Babam çok özel bir adamdı. Sadece filmleriyle değil hayata bakışı ve insanlara verdiği değerle... İnsanlara baba gibi dokundu. Ben sevgisini hep derin şekilde hissettim. Babam ben doğduğum zaman 'Artık yalnız değilim' demiş. Bana söz verdirdi 'Ağlama dik dur' diye. Ona verdiğim söz çok değerli. Hep ona layık olmaya çalıştık. Bu böyle devam edecek. Bak baba biz buradayız. Hep beraberiz. Bu insanları bize kattığın için, bize kattıkların için çok teşekkür ederim. Seni seviyorum."
Törene Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı, Birol Güven, İrem Helvacıoğlu, İsmail Ege Şaşmaz katıldı.
KARACAAHMET MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK
Yönetmen, ikindi vakti Altunizade’deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na son yolculuğuna uğurlanacak.
ÇOK SAYIDA DİZİYE İMZA ATTI
Osman Sınav, kariyeri boyunca “Süper Baba”, “Deli Yürek”, “Ekmek Teknesi”, “Kurtlar Vadisi”, “Sakarya Fırat” ve “Sen Anlat Karadeniz” gibi çok sayıda unutulmaz projenin yapımında büyük rol oynamıştı.
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