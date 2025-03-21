Osman Sınav'ın ölümü ünlü isimleri yasa boğdu: Sosyal medyadan duygularını paylaştılar

Yayınlanma: 21.03.2025 - 11:36

Güncelleme: 21.03.2025 - 11:37

Türk sinema ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden, birçok fenomen sinema filminin ve TV dizisinin usta yönetmeni ve yapımcısı Osman Sınav, bir süredir tedavi gördüğü kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Yılmaz Erdoğan: Başımız sağ olsun.

Necati Şaşmaz: Bir süredir kanser tedavisi gören Osman Sınav'ı kaybettik. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

Oktay Kaynarca: Mekânın cennet olsun dayıcığım.

Zafer Ergin: Allah rahmet eylesin

Nazan Kesal: Bu karanlık ve kalpsiz dünyada giden gidene.

Güven Hokna: Osman Sınav'ı kaybetmişiz. Üzgünüm. Mekânı cennet olsun.

Hülya Koçyiğit: Sevgili dostum Osman Sınav’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sinema ve televizyon dünyasında birçok ilke imza atmış olan Osman Sınav, halkımızı ve toplumun derinliklerini eserleriyle ustalıkla yansıtan çok önemli bir değerdi bizim için. Biliyorum ki onun yaratıcı dehası ve eserlerine olan tutkusu, bizlere her zaman ilham kaynağı olmaya devam edecek. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Mekânın cennet olsun sevgili Osman Sınav.

Melek Baykal: Osman Sınav bugün bize veda etti. Yüzlerce hikâyesi, masalı bize miras kaldı. 'Hayat Bağları' dizimizin yapımcısı, yönetmeni ve kalbiydi. Unutulmazlar köşemizde artık kendisi de var. Yolumuz iyi ki kesişmiş büyük usta... Işıklar içinde uyu.

Selçuk Yöntem: Şu an yazmak çok zor geliyor. Sevgili dostum Osman, o kadar güzel işler yaptık ki, unutamam. Sinemaya ve dizi dünyasına katkıların unutulmaz. Çok çok üzgünüm. Seni çok özleyeceğim. Nurlar içinde yat. Çok üzgünüm.

Oktay Kaynarca: Mekânın cennet olsun dayıcığım.

Zafer Ergin: Allah rahmet eylesin

Nazan Kesal: Bu karanlık ve kalpsiz dünyada giden gidene.

Güven Hokna: Osman Sınav'ı kaybetmişiz. Üzgünüm. Mekânı cennet olsun.

İclal Aydın: Üzüntü bir değil ki… Osman Sınav’ı da kaybettik. İlk yönetmenim. Meslek hayatımda mutlu bir iz bırakan bir ustam da daha gitti. Mekânın cennet olsun hocam.

Haluk Piyes: Osman ağabeyim. Bir fikir, bir hikâye, bir senaryo ile geldim sana... İnandın bana ve 'Pusat' diye hâlâ da efsaneliğini koruyan proje doğmuştu... Çok kıskandılar, nazara geldik ama dur, daha bitmedi be usta, o içindeki kanayan yarayı dindireceğiz dedik... Bir de o paylaştığımız ortak hayallerimiz vardı. Ama doğru ya, nasipte yoksa dayak bile yiyemezsin. Diğer tarafta artık... Ve sözüm söz, bu sefer ben çekerim ve sen başrol olursun o dediğimiz projede... Nurlar içinde uyu... Efkârlı, inat ve sevgi dolu adam... Tüm ailenin yüreklerinden öperim.

Begüm Kütük: Gerçek bir usta, gerçek bir ilham kaynağıydın. Seninle çalışmak büyük bir şanstı. Çok gün. Işıklar içinde uyu, Osman hocam.

Burak Özçivit: Allah, rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun.

Ceyda Düvenci: Ah, canım Osman ağabeyim... Seni tanımak çok güzeldi...

Eray Demirkol: Babam kadar değerlisin, senden çok şey öğrendim. Hakkını helal et. Osman Sınav, ruhun şad olsun...

Mustafa Sandal: Türk sinema ve dizi sektörünün başı sağ olsun. Mekânın cennet olsun Osman Sınav.

Peker Açıkalın: 2002 senesinde, yattığım hastanedeki odama kadar gelip, bana 'Ekmek Teknesi' projesindeki, cengiz karakterini teklif eden, iyi insan ve iyi bir yönetmen olan, Osman Sınav hocam... Allah rahmet eylesin.