26 Haziran 2022 Pazar, 13:29

Osman Wöber, 27 Şubat 1960 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Avusturyalı-Türk oyuncu ve yönetmen, hem oynadığı televizyon dizileri hem de yönettiği tiyatro oyunları ile sanatın her zaman içinde yer aldı. Osman Wöber kimdir? Osman Wöber kaç doğumlu? Osman Wöber kaç yaşındaydı? Osman Wöber hangi dizilerde oynadı?

Baba tarafından Avusturyalı olan Wöber, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde tiyatroya başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında roller aldı.

1988-1993 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu, 1995-1998 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük ve sanat yönetmenliği yaptı. Goethe Enstitüsü bursuyla iki kez Almanya'nın çeşitli tiyatrolarında incelemeler yaptı, çalışmalarında bulundu. 2001 yılında yeniden İstanbul Devlet Tiyatrosunun başına getirildi ve bu görevi 2009'a kadar sürdürdü. Devlet Tiyatrolarının sahnelediği ve Memet Baydur'un yazdığı oyun olan Kamyon'un yönetmenliğini yaptı. Sekizinci Saat, Cumhuriyet gibi filmlerde roller üstlendi.

Osman Wöber, oyuncu ve sunucu Müge Wöber'in eşidir.

25 Haziran 2022 tarihinde, Wöber'in ölüm haberini yakın arkadaşı Zafer Algöz duyurdu. Algöz, Wöber'in kalp krizi sonucunda öldüğünü açıkladı.

YÖNETTİĞİ OYUNLAR

* 1989 Güneş Çocukları Adana Devlet Tiyatrosu

* 1990 72. Koğuş Adana Devlet Tiyatrosu

* 1991 Taşra Fıkraları Adana Devlet Tiyatrosu

* 1992 Lütfen Dokunmayın Adana Devlet Tiyatrosu

* 1993 Susuz Yaz Adana Devlet Tiyatrosu

* 1995 Kamyon İstanbul Devlet Tiyatrosu

* 2000 Kurban Trabzon Devlet Tiyatrosu

FİLMOGRAFİ

* 1985 Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

* 1986 Saat Sabahın Dokuzu

* 1987 Ateşten Günler

* 1994 İnce İnce Yasemince

* 1994 8. Saat Sinan

* 1998 Cumhuriyet

* 2003-2005 Kurtlar Vadisi

* 2005 Organize İşler

* 2007-2011 Kurtlar Vadisi Pusu

* 2012 Hayat Devam Ediyor

* 2013 Osmanlı Tokadı

* 2016 Aile İşi Sam

* 2017 İsimsizler

* 2018 Ağlama Anne