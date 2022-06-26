Oyuncu Osman Wöber yaşamını yitirdi

26 Haziran 2022 Pazar, 00:32

Kurtlar Vadisi'nde 'Tuncay' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Osman Wöber geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Osman Wöber'in ölüm haberini oyuncu Zafer Algöz duyurdu.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Alagöz paylaşımında, "Sevgili arkadaşımız Osman Wober'ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce.Çok üzgünüm.Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

OSMAN WÖBER KİMDİR?

Baba tarafından Avusturyalı olan Wöber, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde tiyatroya başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında roller aldı.

1988-1993 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu, 1995-1998 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük ve sanat yönetmenliği yaptı. Goethe Enstitüsü bursuyla iki kez Almanya'nın çeşitli tiyatrolarında incelemeler yaptı, çalışmalarında bulundu. 2001 yılında yeniden İstanbul Devlet Tiyatrosunun başına getirildi ve bu görevi 2009'a kadar sürdürdü. Devlet Tiyatrolarının sahnelediği ve Memet Baydur'un yazdığı oyun olan Kamyon'un yönetmenliğini yaptı. Sekizinci Saat, Cumhuriyet gibi filmlerde roller üstlendi.

Osman Wöber, oyuncu ve sunucu Müge Wöber'in eşidir.

OYUNCULUK EĞİTİMİ

1986 - Msü Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü

DİZİ KARİYERİ

2018 - Ağlama Anne (Nevzat)

2017 - İsimsizler

2017 - Seni Kimler Aldı (Metin)

2016 - Aile İşi (Sami)

2013 - Osmanlı Tokadı (İskender)

2011 - Hayat Devam Ediyor

2007 - Kurtlar Vadisi Pusu (Tuncay Kantarcı)

2003 - Kurtlar Vadisi (Tuncay Kantarcı)

1994 - İnce İnce Yasemince (Başkomiser)

1987 - Ateşten Günler

1985 - Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Adnan)

SİNEMA KARİYERİ

2017 - Öteki Taraf (Patron)

2009 - 4 Çehar

2005 - Organize İşler (Komiser)

1998 - Cumhuriyet

1994 - Sekizinci Saat (Sinan)