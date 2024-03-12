Otomobillerdeki ekranlara dikkat! Uzmanlar uyarıyor...

Teknolojinin gelişmesi ve yapay zekanın hayatımıza girmesinin ardından otomotiv sektörü de birçok değişime uğradı. Araçlarda birçok teknik değişikliğe gidilirken, özellikle dokunmatik ekranlar arabalarda büyük bir yenilik oldu. Ancak, uzmanlar arabalardaki dokunmatik ekranların tehlikesine karşı uyarıyor...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 13:12
Otomobillerdeki ekranlara dikkat! Uzmanlar uyarıyor...
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Avrupa Yeni Araba Değerlendirme Programı (Euro NCAP) otomobillerdeki dokunmatik ekranın sürücüler için tehlike oluşturduğu görüşünde. NCAP'ın tavsiyesi eski sistemdeki bazı tuşların araçlara geri gelmesi...

ESKİ TUŞLARIN GERİ GELMESİ SAVUNULUYOR

Avrupa’daki yeni otomobiller için çarpışma ve güvenlik testlerinin yürütülmesinden sorumlu Euro NCAP, bir aracın beş yıldızlı çarpışma puanı alabilmesi için, araçlardaki eski tuşların birçoğunun geriye gelmesini savunuyor.

NCAP ststratejik geliştirme direktörü Matthew Avery bu konu hakkında “Dokunmatik ekranların aşırı kullanımı sektör çapında bir sorun. Hemen hemen her araç üreticisi, anahtar kontrolleri merkezi dokunmatik ekrana taşıyor. Bu da sürücülerin gözlerini yoldan ayırmasını zorunlu kılıyor ve dikkat dağıtarak kaza riskini artırıyor.2026’da yapılacak yeni Euro NCAP testleri, üreticileri temel işlevler için fiziksel kontroller kullanmaya teşvik edecek, gözlerin yoldan ayrılma süresini sınırlayacak ve dolayısıyla daha güvenli sürüşü teşvik edecek.” şeklinde konuştu. 


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