Sakın arabanızı yıkamayın! Yarın İstanbul'a geliyor...
Arabasını yıkayacak olanlar için üzücü bir haber var. Meteoroloji uzmanları tarafından gelen uyarıların ardından bu düşüncenizi ertelemek isteyebilirsiniz...
İstanbul'u yarın bekleyen yağış, sıradan bir yağmur olmayabilir! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış görülmesi bekleniyor. Ancak işin içine Afrika tozları da karışınca, yağışlar çamur yağmuruna dönüşebilir.
12 Mart Salı günü boyunca ülkenin kuzeybatısında etkili olması beklenen bu özel yağışlar için dikkatli olunması gerekiyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar, sadece şemsiyelerle başa çıkılamayacak türden!
Arabanızı yıkamaktan kaçınmak isteyebilirsiniz. Afrika tozlarıyla karışmış çamur yağmuru, temiz aracınıza hiç de hoş olmayan bir desen bırakabilir...
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Arkadaşlar bir karar verin...'
- Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Ayet’ sorusu!
- AKP'li Hatipoğlu'nu zora sokacak fotoğraflar...
- Murat Kurum'a büyük şok...
- 'Mikrofonu alabilir miyiz?'
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü
- 'DEM iktidara kaybettirme stratejisinden vazgeçti'
- Rıdvan Dilmen'den İrfan Can Kahveci iddiası
- Gram altında yeni zirve!
- Kobra Murat'tan üzen haber: Helallik istedi!