Sakın arabanızı yıkamayın! Yarın İstanbul'a geliyor...

Yayınlanma: 11.03.2024 - 20:20

Güncelleme: 11.03.2024 - 20:20

İstanbul'u yarın bekleyen yağış, sıradan bir yağmur olmayabilir! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış görülmesi bekleniyor. Ancak işin içine Afrika tozları da karışınca, yağışlar çamur yağmuruna dönüşebilir.

12 Mart Salı günü boyunca ülkenin kuzeybatısında etkili olması beklenen bu özel yağışlar için dikkatli olunması gerekiyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar, sadece şemsiyelerle başa çıkılamayacak türden!

Arabanızı yıkamaktan kaçınmak isteyebilirsiniz. Afrika tozlarıyla karışmış çamur yağmuru, temiz aracınıza hiç de hoş olmayan bir desen bırakabilir...