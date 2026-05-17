Oxford Üniversitesi’nden dikkat çeken araştırma: İnsanlar neden komplo teorilerine inanıyor?

17.05.2026 14:52:00
Oxford Üniversitesi’nden psikolog Karen Douglas ve ekibinin çalışmaları, komplo teorilerine inanma eğiliminin tek bir nedene değil; psikolojik ihtiyaçlar, belirsizlik algısı ve sosyal faktörlerin birleşimine dayandığını ortaya koyuyor.

Komplo teorileri, özellikle belirsizlik dönemlerinde hızla yayılabilen inanç sistemleri olarak dikkat çekiyor. Bu konuda yapılan akademik çalışmalar arasında en çok referans verilen araştırmalardan biri, Oxford Üniversitesi’nden psikolog Karen Douglas ve çalışma arkadaşlarının 2017 yılında yayımladığı “The Psychology of Conspiracy Theories” başlıklı makale.

DOUGLAS VE EKİBİNİN ARAŞTIRMASI NE SÖYLÜYOR?

Söz konusu çalışmaya göre komplo teorilerine inanma eğilimi üç temel psikolojik ihtiyaca dayanıyor:

Epistemik ihtiyaçlar: Dünyayı anlamlandırma ve belirsizliği azaltma isteği

Varoluşsal ihtiyaçlar: Kontrol kaybı ve tehdit algısını yönetme ihtiyacı

Sosyal ihtiyaçlar: Kimlik, aidiyet ve “biz ve onlar” ayrımı oluşturma eğilimi

Araştırma, insanların özellikle karmaşık ve kontrol edilemeyen olaylar karşısında alternatif açıklamalara yönelme eğiliminde olduğunu vurguluyor.

BELİRSİZLİK VE KONTROL DUYGUSU

Douglas ve ekibinin çalışmasına göre, bireyler kendilerini güçsüz veya belirsizlik içinde hissettiklerinde komplo teorilerine daha açık hale geliyor. Çünkü bu tür açıklamalar, rastlantısallık yerine “planlı bir düzen” olduğu hissini vererek psikolojik rahatlama sağlıyor.

SOSYAL KİMLİK VE GRUPLAR

Araştırma ayrıca komplo inançlarının sosyal kimliklerle de bağlantılı olduğunu gösteriyor. İnsanlar, ait oldukları grubu “bilgili” ya da “uyanık” olarak görme eğiliminde olabiliyor. Bu durum, komplo teorilerinin sosyal bağlamda da güçlenmesine neden oluyor.

Dikkat çeken araştırma: Köpeklerin yüzde 84'ü 'anksiyete' belirtileri gösteriyor Yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, köpeklerin yüzde 84'ünden fazlasının günlük yaşamda en az hafif düzeyde korku ya da kaygı belirtileri gösterdiğini ortaya koydu. Uzmanlar, kronik hale gelen stresin köpeklerin bağışıklık sistemi üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti.
Araştırma: Egzersiz, depresyon için terapi ya da ilaçtan daha etkili olabilir İngiltere'de yapılan bir araştırma, düzenli egzersizin depresyon belirtilerini azaltmada terapiyle benzer etki gösterebildiğini ortaya koydu.
İPA'dan dikkat çeken araştırma: Okul saldırıları aileleri nasıl etkiliyor? İstanbul Planlama Ajansı, Türkiye'yi yasa boğan okul saldırılarının ardından yurttaşların güvenlik endişelerine ve beklentilerini araştırdı. Yapılan gündem araştırmasında katılımcıların %88,8'i okullarda yaşanan olaylar nedeniyle çok endişeli olduğunu ifade etti.