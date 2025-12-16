Oya Başar’dan yıllar sonra gelen Levent Kırca açıklaması: 'Ölmek istediğini söyledi'

Usta oyuncu Oya Başar, 10 yıl önce hayatını kaybeden eski eşi Levent Kırca’nın ölüm haberini aldığı anları ilk kez paylaştı. Yasemin’in Penceresi programına konuk olan Başar, Kırca’nın hastalık süreci ve yaşananlara dair samimi ve duygusal açıklamalarda bulundu.

Karaciğer kanseri nedeniyle kemoterapi gören Levent Kırca, 2015 yılında yaşamını yitirmişti. Oya Başar ile Levent Kırca, 1985’te evlenmiş, 2000 yılında boşanmış, 2001’de yeniden evlenmiş ve ikinci evliliklerini 2005’te sonlandırmıştı.

Program sırasında gözleri dolan Oya Başar, Kırca’nın hastalık döneminde tedaviye karşı mesafeli davrandığını belirterek, “Çocuklarımız Umut ve Ayşe onu yakından takip ediyordu, ben de ediyordum. Ancak o dönemde bir ilişkisi vardı ve bu yüzden çok fazla müdahil olamıyordum. Arada telefon açıp, ‘Leventçiğim, ben kanseri geçirdiğim için seni zamanında doktor doktor gezdirmiştim’ derdim” ifadelerini kullandı.



"AÇIKÇA ÖLÜMÜ KABULLENMİŞTİ"

Başar, Levent Kırca’nın tedaviyi kesin bir dille reddettiğini vurgulayarak, “Oğlumuz sürekli babasının yanındaydı ama Levent hiçbir şey istemedi. Söylediğimiz hastaneye yatmadı, yönlendirdiğimiz doktora gitmedi. ‘Ben böyle ölmek istiyorum’ dedi. Açıkça ölümü kabullenmişti” diye konuştu.

Ölüm haberini aldığı anı da anlatan Oya Başar, “Bir gece saat iki beş geçiyordu, telefon çaldı. O saatte ancak böyle bir haber gelirdi. Oğlum aradı ve ‘Anne, babamı kaybettik’ dedi. Hayatta ne kadar yazıldıysa o kadar yaşıyoruz ama biraz da direnmekte fayda var” dedi.

Levent Kırca’nın yaşadığı hayal kırıklıklarının onu derinden etkilediğini söyleyen Başar, “Benden ayrıldıktan sonra birçok şeye çok üzülmüştü. Ben onun için bir denge unsuruydum. Çok başarılı olduğunuzda, çok alkışlandığınızda, o başarıyı zamanla kaybetmek insanda ciddi bir çöküş yaratıyor. Bunların onu etkilediğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Oya Başar, sözlerini “Elimizden gelen her şeyi yapmak istedik ama Levent ne hastane ne de doktor kabul etti. Yardım istemedi. Buna rağmen onu her zaman çok sevdim” diyerek tamamladı.