Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Caroline'i Wilma Elles 3. kez anne oldu

Yayınlanma: 09.10.2023 - 11:51

Güncelleme: 09.10.2023 - 11:52

'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisiyle şöhret olan Wilma Elles 16 Aralık 2022’de avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenmişti. İki çocuğu olan Elles, 5 Ekim’de üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

ÜNLÜ OYUNCUYA TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Kızına Tiara Manolya adını veren ünlü oyuncu hastanede üç çocuğu ve eşiyle verdiği pozları "Tiara Manolya, 05.10.2023. Rüyalar gerçekleştiğinde. Çok şükür" notuyla paylaştı. Wilma Elles’in paylaşımına tebrik yorumu ve beğeni yağdı.

Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, 2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş’le aşk yaşamaya başlamıştı. 2015 yılında da Milat ve Melodi adlı ikizleri dünyaya gelen çift, 2019’da ayrılmıştı.