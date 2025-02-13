Oyun iptal oldu: Yarışmacı oyun alanını terk etti!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 00:34

Güncelleme: 13.02.2025 - 00:34

Survivor Türkiye 2025 sezonunda Sema ve Pınar arasında yaşanan tartışmanın ardından dokunulmazlık oyunu iptal edildi.

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar buluştu. Yarışmanın ilk turunda eşleşme kısmında Sema'nın karşı takımdan Pınar'ı seçmesi üzerine sinirler gerildi. Pınar, Sema'ya "Beni seçemezsin, fiziksel temastan geçen sene diskalifiye olmuş biri olarak benimle fiziksel temaslı herhangi bir oyuna giremezsin." dedi. Bunun üzerine Kırmızı Takım yarışmacılarından Yağmur takım arkadaşına destek çıkarak, "Ne yapalım biz de, kimseyi seçmeyelim o zaman arkadaşlar." dedi.

Pınar "Ben yarışmaktan kaçmıyorum, benim sağlık sorunlarım var. Ama diskalifiye olmuş biri fiziksel temas yapmaya çalışarak benimle fiziksel temaslı oyun oynayamazsın." dedi.

Sessizliğini bozan Sema, "Yine ben diskalifiye olayım mı istiyorsun?" dedi.

Pınar "Ben insan olmaya çalışıyorum, sen bunu anlamazsın." dedi. Sema'nın oyun alanından uzaklaşmasının ardından tartışmaya Yağmur da dahil oldu. Gerginliğin daha da artmasıyla birlikte Pınar oyun alanını terk etmek istedi:

"Sen geçen sene bana saldırmaya kalkmış, seni tuttuğum için yapamamış sadece koluma uzanabildiğin için morartmış ama bunun sonucunda da cezanı çekip tıpış tıpış evine gitmişsin." dedi. Ardından eşyalarını da alarak oyun alanını terk etmeye çalışan Pınar'ı takım arkadaşları durduramadı.

Oyun alanında takımlar yeniden bir araya gelse de takım oyunu iptal edildi. Oyun ertesi güne ertelendi ve takım oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı Takım'dan potaya giren isim ise Sema oldu...