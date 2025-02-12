Survivor'da korkutan sakatlık... Yarışmacılar sakinliğini koruyamadı!

Survivor 2025 sezonunda yaşanan sakatlık herkesi korkuttu. Yarışmacılar acı çeken takım arkadaşlarını görünce sakinliğini koruyamadı.

Survivor'da korkutan sakatlık... Yarışmacılar sakinliğini koruyamadı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.02.2025 - 00:03

Survivor 2025'te dokunulmazlık oyunları hız kesmeden devam ediyor. Yeni haftanın ikinci takım oyununda sakatlanan Batuhan Gökgöz herkesi korkuttu.

Survivor 2025 sezonunda kavgalar bitmiyor, sakatlıklar geçmiyor. 11 Şubat akşamında yayımlanan bölümde sakatlanan Batuhan Gökgöz takım arkadaşlarını korkuttu. 

Takım oyununda burnunu çarpan yarışmacı zor anlar yaşadı. Batuhan, havuza düşerek yüzünü havuzun dibine çarptı. Doktor kontrolünün ardından kırık olmadığı ortaya çıktı.

Yarışmacılar acı içideki takım arkadaşlarını görünce dayanamadı.


Etiketler: #sakatlık #Survivor 2025 #survivor #yarışmacı

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