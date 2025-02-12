Survivor'da büyük kaos: Oyun alanını ağlayarak terk etti!

Geçen yıl Survivor’da Pınar Saka’ya fiziksel temasta bulunan Sema Aydemir yarışmadan diskalifiye edilmişti. Bu sezon da iki yarışmacı karşılıklı yarışıyor. Yeni bölüm tanıtımında Sema, yapılan yarışmada rakip olarak kendine Pınar’ı seçince ortalık karıştı. İşte ayrıntılar...

Survivor'da büyük kaos: Oyun alanını ağlayarak terk etti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.02.2025 - 10:14

TV8'de izleyicilerle buluşan Survivor 2025, bu yıl da tüm heyecanıyla sürüyor.

Survivor 2024'te Pınar Saka'yı darp ettiği için diskalifiye olan Sema Aydemir bu yıl da Pınar'a karşı yarışıyor.

YENİ BÖLÜMDE ORTALIK KARIŞTI

Son olarak Survivor fragmanda ikili arasından bomba anlar yaşandı. 

Sema fiziksel temas gerektiren bir yarışmada rakibinin Pınar olmasını isteyince ortalık tam anlamıyla karıştı.

Daha önce darp edilen Pınar Saka "Diskalifiye olmuş birisi fiziksel temas yapmaya çalışarak benimle fiziksel teması bir oyun oynayamaz" diyerek oyuna girmeyi kabul etmedi ve oyun alanını terk etti.

İşte Survivor’ın yeni fragmanı ve yeni bölümde yaşanacakların özeti:


Etiketler: #survivor #Survivor 2025 #Survivor 2025 All Star

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