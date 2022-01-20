Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz trans olduğunu açıkladı
Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Çukur dizisinde 'Timsah' karakterini canlandıran Ahmet Melih Yılmaz trans olduğunu açıkladı.
Çukur dizisinde "Timsah Celil” karakterine hayat veren, Cam Tavanlar dizisiyle "Şinasi" rolüyle ekranda olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz sosyal medya hesaplarından trans olduğunu açıkladı.
Ankara’da yaşayan ve TikTok hesabını aktif olarak kullanan Yılmaz “Ben bütün benlerimi seviyorum esasen. Sizi bilemem tabi” ifadelerini kullandı.
Yılmaz TikTok’ta yaptığı bir yayın sırasında “Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim, travestiyim diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim” dedi.
TACİZE MARUZ BIRAKILDIĞINI SÖYLEMİŞTİ
2013 yılında 'Kadınlar Aşklar Şarkılar' isimli tiyatro sahnesinde trans karakteri canlandırmış olan Ahmet Melih Yılmaz kendisinin de oyun sırasında tacize maruz bırakıldığını söylemişti.
Bununla birlikte REDD'in Bir Yol Bulursun isimli şarkısının klibinde oynamıştı. Ankara'da çekilen klibin son bölümünde cross-dresser olan Yılmaz, "Trans kadınların gerçek birer devrimci olduğunu düşünüyorum" demişti.
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