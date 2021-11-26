Oyuncu Altan Gördüm hakim karşısında
Ünlü oyuncu Altan Gördüm, 2018 senesinde kurduğu ve bu yıl devrettiği inşaat şirketi nedeniyle mahkemelik oldu. Mimarlık şirketi, Gördüm ile anlaşma sağladıklarını fakat 52 bin 824 TL ücretlerinin alamadığını iddia ederek icra takibi başlattı. İcra takibine itirazın üzerine davalık olan Altan Gördüm, “Sözleşmedeki madde imza atıldıktan sonra eklenmiştir” ifadelerini kullandı.
Bir mimarlık şirketi, Bebek'teki binanın hafriyat, temizlik ve ince işlerinin yapılması için anlaştığı Altan Gördüm'den ücretlerini alamadığı iddiasıyla mahkemelik olmuştu.
İCRA TAKİBİ BAŞLATTI
Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; mimarlık şirketi icra müdürlüğüne başvurarak Altan Gördüm'e 52 bin 824 liralık icra takibi başlatmıştı. Ancak Gördüm'ün itirazı üzerine takip durunca, şirket bu defa ‘itirazın iptali' istemiyle dava açtı.
İDDİALARI REDDETTİ
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davaya Altan Gördüm katılım sağladı. Avukatının rahatsız olması sebebiyle duruşmaya tek katılan ünlü oyuncu ifadesini verdi.
İfadesinde, “Mimarlık şirketiyle bahsi geçen sözleşmeyi imzalamadım. Sözleşme olarak sunulan belgedeki imza bana ait fakat sözleşmede tahrifat yapılmıştır. Sözleşmedeki madde imza atıldıktan sonra eklenmişti. Bu nedenle borçlu değilim. Ben hukukçu değilim, hukuki değerlendirmeyi avukatım yapacaktır” dedi.
Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
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