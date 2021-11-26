Müge Anlı kötü haberi duyurdu: Avukat Rahmi Özkan bir süre programda olmayacak

26 Kasım 2021 Cuma, 13:21

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, programın açılışında Rahmi Özkan'ın bir süre aralarında bulunamayacağını açıkladı.

Ünlü sunucu, Rahmi Özkan'ın bir süredir hastanede tedavi gören ablası Melahat Güney'in hayatını kaybettiği haberini herkesle paylaştı.

RAHMİ ÖZKAN NEDEN YOK?

Program sunucusu Müge Anlı, Rahmi Özkan’ın programda yer almamasıyla ilgili “Çok değerli avukatımız Rahmi Özkan’ın ablası hayatını kaybetti. Başı sağ olsun, ailesine Allah'tan sabır ve başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

Anlı açıklamasının devamında "Oruç Baba'nın yanında evi var diye bahsediyorduk hatırlar mısınız? Beni de en son iftara çağırmıştı. Canım benim nurlar içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

RAHMİ ÖZKAN KİMDİR?

Hüseyin Rahmi Özkan, 1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, lise eğitimi için Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'ne gitti. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve İstanbul'a geldi.

Fakültedeyken talebe derneklerinde gösterdiği sosyal çalışmalar nedeniyle üniversitelerin üst teşekkülü olan Rahmi Özkan, Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurulu'na hukuk fakültesi delegesi olarak iştirak etti, önce Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurul Başkanlığı'na, daha sonra da Milli Türk Talebe Birliği İstanbul İcra Konseyi Başkanlığı'na 1961 yılında seçildi ve bu görevini 1963 yılına kadar devam ettirdi.

1963- 1965 arasında askerlik görevini yedek subay olarak yaptı. 1966 yılında hukuk fakültesinde derslerine dönerek 1969 Şubatında mezun olmuştur. 1970 yılında yazıhanesini açarak İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaya başladı.

Yıllar önce Haluk Bilginer ve Cem Kurtoğlu'nun sunduğu 'Sıcağı Sıcağı'na programına konuk olarak katılan Rahmi Özkan, Serap Ezgü'nün programında danışman olarak görev yaptı.

Özkan, şimdilerde Müge Anlı'nın televizyonda sunduğu "Tatlı-Sert" isimli bir programın avukatlığını üstleniyor.