Oyuncu Barış Falay'dan çok konuşulacak açıklama: 'Ben aşk adamıyım'

Yayınlanma: 12.08.2024 - 16:18

Güncelleme: 12.08.2024 - 16:18

İki sezon boyunca Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisinde Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır ile başrolleri paylaşan Barış Falay, şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor. Önceki gün "Tezgah" filminin galasında boy gösteren Falay, muhabirlerle sohbet etti.

Aramızda Kalmasın’ın haberine göre; Falay, aşk hakkındaki görüşlerini paylaştı:

"Ben aşk adamıyım. Özel hayatımda da bir kadına aşık oldum. 20 senedir onunla birlikteyim. İş hayatımda da böyle. Bir şeye aşık olunca peşinden koşarım."

Barış Falay’ın, kendisi gibi oyuncu olan Esra Ronabar ile mutlu evliliği 2006 yılından bu yana devam ediyor. Çiftin, 15 yaşında Mavi Rüzgar adında bir oğulları var.

Sosyal medyada zaman zaman aşk dolu pozlarını paylaşan ünlü çift, 19 Temmuz’da Esra Ronabar’ın 46. doğum gününü de bu kareyle kutlamıştı. Falay, paylaşımına “İyi ki doğdun yol arkadaşım, seni çok seviyorum” notunu düşmüştü.