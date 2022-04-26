Barış Falay'dan çok konuşulacak 'Ezel' itirafı
Ezel dizisindeki Kerpeten Ali rolüyle hafızalara kazınan Barış Falay, konuk olduğu programda ilginç bir itirafta bulundu. Ezel'in senaryosunu gördüğünde okumadan reddettiğini söyleyen Falay, "Dizi ilk yılı çekilmeyince bana yine senaryo geldi ve ayıp olmasın diye okudum. Okuyunca da bu iş tutmazsa bir daha dizi senaryosu okumama dedim" ifadelerini kullandı.
Yargı dizisinin Eren Komiser'i Uğur Aslan'ın yeni programı Afara'nın bu haftaki konukları Esra Erol, Barış Falay ve Toygar Işıklı oldu. Canlı yayında samimi açıklamalar yapan Falay, yıllar önce yayınlanan Ezel dizisiyle ilgili bir de itirafta bulundu.
"REDDETTİĞİM EZEL'İN SENARYOSUNU OKUYUNCA EYVAH DEDİM"
Efsane dizi Ezel'deki Kerpeten Ali rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Barış Falay, senaryoyu geldiğinde kabul etmediğini itiraf etti.
Projenin ertelenmesiyle yeniden teklif geldiğini belirten Falay, şunları söyledi:
"Ezel teklif edildiğinde ben senaryoyu okumadım bile. Teşekkür ederim kalsın, ben almayacağım dedim. Şansa o yıl çekilmedi Ezel. İkinci yıl tekrar teklif edildi. 'Ayıp oluyor' deniyor. Ben de sektörü bilmiyorum. Bir okuyayım ayıp olmasın bari dedim. Okurken Esra (Ronabar) içerideydi, seslendim. Dedim eyvah… O kadar mı iyi dedi. Bu iş tutmazsa bir daha dizi senaryosu okumam dedim."
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