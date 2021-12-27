Oyuncu Burcu Biricik: 'Nereye götürüyorsunuz bu hayvanları?'

27 Aralık 2021 Pazartesi, 09:18

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te pitbull cinsi iki köpeğin 4 yaşındaki kız çocuğuna saldırmasının ardından “Sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız” açıklaması tepkilere sebep oldu. AKP’ye yakın yandaş medya da pitbull saldırısının ardından sokak hayvanlarını suçlayıcı ifadeler kullandı.

Birçok hayvan hakları savunucusu Erdoğan’ın bu sözlerine Twitter’dan tepki gösterdi.

Erdoğan’ın açıklamalarının ardından #SokakHayvanlarıYalnızDeğildir tagi ile çok sayıda paylaşım yapıldı.

Hayvanların barınaklara götürülmesine tepki gösteren yurttaşlar, bu kararı “İnsanlık suçu” olarak nitelendirdi.

"TOPLANMASI GEREKEN ONLARCA TECAVÜZCÜ VARKEN..."

Yandaş medya tarafından başlatılan hayvan suçlayıcı haberlere ve görüntülere bir tepki de Burcu Birick'ten geldi.

Biricik sosyal medya hesabından paylaştığı video da sokak hayvanlarının toplanmasına tepki gösterdi.

Biricik videoya, “Nereye götürüyorsunuz bu hayvanları? Toplanması gereken onlarca tecavüzcü, sapık, hırsız varken hayvanları mı toplamayı seçtik gerçekten?!?” notunu ekledi.