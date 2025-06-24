Oyuncu Hayal Köseoğlu 10 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı!

Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Ufak Tefek Cinayetler, 7. Koğuştaki Mucize, Mahkum ve Mucize Doktor gibi sevilen yapımlarda rol alan başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medyada yaptığı içten paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Hudutsuz Sevda dizisindeki rol arkadaşı Ersoy Nezir Çınarlı ile aşk yaşadığını duyuran 32 yaşındaki Köseoğlu, şimdi de sağlık durumuyla ilgili yaptığı samimi açıklamayla gündeme geldi.

“HASTALIĞIMI PAYLAŞMAK İSTİYORUM”

Instagram hesabı üzerinden takipçilerine seslenen Hayal Köseoğlu, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve Anksiyete ile 10 yıldır mücadele ettiğini açıkladı. Son iki yılda hastalığın şiddetinin ciddi boyutlara ulaştığını belirten Köseoğlu, tedavi sürecine dair çarpıcı bilgiler verdi.

“SON 2 SENEDE KORKUNÇ BİR DÜZEYDEYDİ”

Paylaşımında yaşadıklarını açık yüreklilikle anlatan Köseoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar, 10 senedir Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete hastasıyım. Son 2 senedir korkunç bir düzeydeydi. Bu sene, artık bundan sonsuza kadar kurtulmak için tüm maddi kaynaklarımı OKB uzmanlarına harcadım. Hastalığı, 10 üzerinden 10 seviyesinden 3-4 seviyesine getirdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Hâlâ önümde uzun bir yol var ama herkes maalesef benim kadar şanslı değil. Özellikle OKB konusunda yeterince Türkçe kaynak bulunmuyor.”





“ÖĞRENDİKLERİMİ PAYLAŞABİLİRİM”

Aynı sorunları yaşayan takipçilerine destek olmak istediğini vurgulayan Köseoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sorularınız varsa, kendi deneyimlerimi kullanarak yardımcı olmak isterim. Not: Bu asla terapi yerine geçemez. Sadece seanslarda ve iyileşme sürecinde öğrendiklerimi aktarabilirim.”

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Hayal Köseoğlu’nun bu içten açıklaması, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Pek çok takipçisi, oyuncuya cesaretinden dolayı teşekkür ederken benzer problemlerle baş etmeye çalışan kişilerden de destek mesajları geldi.