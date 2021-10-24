Oyuncu Irmak Ünal çocuklarıyla birlikte Türkiye'yi terk etti

24 Ekim 2021 Pazar, 00:00

Oyuncu Irmak Ünal 2010 yılında Emre Karabacak ile nikah masasına oturmuş 3 yıl arayla da kızı Kayla ile oğlu Vadi'yi dünyaya getirmişti. Çift 2017 yılında boşandı. Irmak Ünal çocuklarıyla kendisine yeni bir hayat kurdu.

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, radikal bir karar aldı ve çocukları ile birlikte Endonezya'ya yerleşti.

"ANI YAŞIYORUM"

Posta'ya konuşan Irmak Ünal kararıyla ilgili olarak "Tek amacım kızım Kayla ve oğlum Vadi'nin daha iyi bir eğitim alması. Tabii ben de çeşitli kurslara gideceğim. Türkiye'ye kaç yıl sonra döneriz bilmiyorum. Plan yapmıyorum, anı yaşıyorum" dedi.