Oyuncu Jandee Perçem'den şoke eden iddialar: Edis filmi beğenmedi, Ayşe Barım gösterimden kaldırttı!

Yayınlanma: 17.01.2025 - 15:38

Güncelleme: 17.01.2025 - 15:38

Dizi ve film sektöründe tekelleşme iddialarının merkezinde yer alan ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve menajeri Ayşe Barım, magazin gündeminden düşmüyor.

Çok sayıda ünlü isimden gelen itiraflara bir yenisi de yapımcı ve oyuncu Jandae Perçem'den geldi.

"EDİS 'FİLM ÇIKARSA BİTERİM' DEMİŞ"

Amerika'da yaşayan Perçem, başrolünü şarkıcı Edis ile paylaştığı "Alya" filmiyle ilgili yaşadığı süreci anlattı.

Perçem, Edis'ten gerekli dokümanların gelmediği için PR çalışmalarına başlayamadıklarını ifade etti. Bir gün avukatıyla konuşurken telefonunun çaldığını ve Ayşe Barım'ın aradığını belirten Perçem, şunları söyledi:

"Ayşe Barım bana, ‘Edis kendini beğenmemiş. Film çıkarsa biterim. 100 bin dolar vereyim filmi bana versinler’ demiş. Film 1 milyon dolara mal oldu. Küfür ediyor onca insanın emeğine."

"O KADAR KORKUYORLAR YANİ AYŞE BARIM’DAN"

Perçem sözlerine devam ederek, Edis'in geçmişteki zor zamanlarını hatırlattı ve şunları söyledi:

"Sen konsere çıkamazken, paran kalmamışken sana iş verdim ve başrol oldun ki o dönem bana kendin anlattın bu durumu. İki sene sonra projeyi sabote ediyorsun. Ayşe Barım bizi aramadan önce dağıtımcıyı aramış. Ayşe Barım’dan korktuğu için sinema dağıtımcısı filmi vizyondan çekme kafasına giriyor. O kadar korkuyorlar yani Ayşe Barım’dan."