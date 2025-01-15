Ayşe Barım 'devletin ayağına' mı bastı? Gazeteci Serdar Akinan'dan çok konuşulacak iddia: Soruşturmanın nedenini açıkladı

Yayınlanma: 15.01.2025 - 15:30

Güncelleme: 15.01.2025 - 15:32

Dizi film sektöründeki tekelleşme iddiaları sonrasında önce Rekabet Kurumu inceleme başlattı sonrasında da Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattı.

Menajer Ayşe Barım’ın gündemin tam ortasında yer aldığı olaylar hakkında bir iddia da gazeteci Serdar Akinan’dan geldi.

SORUŞTURMAYA DAİR ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

Akinan, Youtube hesabından paylaştığı videoda Rekabet Kurumu’nun Ayşe Barım hakkında neden inceleme başlattığını açıkladı.

Sektörde gündeme gelen tekelleşme iddiaları hakkında Rekabet Kurumu'nun başlattığı incelemenin ardından menajer Ayşe Barım mercek altına alındı.

"TRT VE TABİİ" İDDİASI

Ayşe Barım üzerinden devam eden tartışmaya ilişkin gazeteci Serdar Akinan'dan çarpıcı bir iddia geldi.

Akinan, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz TRT'nin bir yayın platformu var 'tabii' diye. Gassal dizisiyle adını duyurdu. Bu platformun RTÜK'ten lisansı yok. Aslında illegal. Bir proje geliyor, o projede bir oyuncuyu oynatmak istiyorlar. Bir veya iki. Zaten bir oyuncuyu oynatmıyorlar sadece. 'O nu da al, onu da' diyorlar. Rolleri de dağıtıyorlar. O kadar gücü var biliyorum. Oyuncuları vermiyorlar. Ayşe Barım operasyonu böyle başlıyor. Rekabet Kurumu'nun devreye girmesinin sebebi doğrudan devletin ayağına basmış olması."