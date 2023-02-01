Oyuncu Kürşat Şahin 'The Walkind Dead'in yönetmeninden teklif aldı

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 16:45

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 16:45

Organizatörlüğün yanı sıra oyuncu kimliğiyle de bilinen ve Kurtlar Vadisi, Kutul Amare gibi projelerde yer alan Kürşat Şahin, Amerikalı ünlü yönetmen Frank Darabount'tan teklif aldı.

Oyuncu, Darabount tarafından yönetilecek bir projede yer almak üzere 2 Şubat'ta Amerika'ya gidecek.

GİZLİLİK ANLAŞMASI YAPILDI

Proje ile ilgili açıklama yapamayacağını ve projenin gizli kalacağına dair anlaşmalara imza attığını dile getiren Şahin, en büyük hayalinin bu olduğunu söyledi.

Projede Irak asıllı bir karakteri canlandıracak olan Şahin'in, ayrıntıları görüşmek üzere yakında Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceği öğrenildi.