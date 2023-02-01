Oyuncu Kürşat Şahin 'The Walkind Dead'in yönetmeninden teklif aldı
Organizatör ve oyuncu Kürşat Şahin, dünyaca ünlü Hollywood yapımı dizi 'The Walkind Dead' dizisinin yapımcıları ve yönetmeninden teklif aldı. Yapılacak yeni projede Iraklı bir karakteri canlandıracak olan Şahin, gizlilik anlaşmalarına da imza attı. Şahin, projenin ayrıntılarını görüşmek üzere Amerika’ya gidecek.
Organizatörlüğün yanı sıra oyuncu kimliğiyle de bilinen ve Kurtlar Vadisi, Kutul Amare gibi projelerde yer alan Kürşat Şahin, Amerikalı ünlü yönetmen Frank Darabount'tan teklif aldı.
Oyuncu, Darabount tarafından yönetilecek bir projede yer almak üzere 2 Şubat'ta Amerika'ya gidecek.
GİZLİLİK ANLAŞMASI YAPILDI
Proje ile ilgili açıklama yapamayacağını ve projenin gizli kalacağına dair anlaşmalara imza attığını dile getiren Şahin, en büyük hayalinin bu olduğunu söyledi.
Projede Irak asıllı bir karakteri canlandıracak olan Şahin'in, ayrıntıları görüşmek üzere yakında Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceği öğrenildi.
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