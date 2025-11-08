Oyuncu Müge Boz’un acı kaybı: Anneannesi hayatını kaybetti

Oyuncu Müge Boz’un anneannesi Fatima Usta, 94 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu.

Boz, anneannesiyle çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Mekanın cennet olsun anneanneciğim. 94 yaşına kadar bir ömür dolu dolu yaşadın. Torunlarının torunlarını gördün. 'Fatima… ne kadındı be!' diye sevgiyle anarak konuştu arkandan tüm dostların, akrabaların. İyi kalbin, sevgi dolu bir insan oluşun bana hep ilham oluyo. Annesiz büyüdüğünün acısını hep anlatırdın. Küçükken ölmüş annen, baban da yokmuş. Makedonya savaş yıllarında yaşadığın korkunç acılardan yıkılmamış, Türkiye'de yeni bir hayat kurmak için tırnaklarınla kazımışsın bu hayatı. Aile soyumun kraliçesi anneannem Fatima, nurlar içinde uyu. Seni çok seviyoruz.”





Müge Boz, anneannesinin hastalığı sürecinde büyük emek veren sağlık çalışanlarına da teşekkür etti:

“Anneannem Alzheimer'ın son aşamalarında hastaneye kaldırıldığında, onunla gönülden ilgilenen Akhisar Devlet Hastanesi doktorlarına, hemşirelerine tüm kalbimle sonsuz teşekkürler. Hakkınız ödenmez. Bu mesleği severek, hakkıyla yapan tüm sağlık çalışanlarımıza sevgilerimle.”



