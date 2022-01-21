Oyuncu Sermiyan Midyat gözaltına alındı

21 Ocak 2022 Cuma, 12:38

Oyuncu Sermiyan Midyat, tiyatro gösterisi için geldiği Malatya'da gözaltına alındı.

Bu akşam tek kişilik tiyatro gösterisini sahnelemek üzere hava yoluyla Malatya'ya gelen oyuncu Sermiyan Midyat, Erhaç Havaalanı'na inen uçağa gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Hakkındaki bir davayla ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu öğrenilen oyuncu, kendisini uçaktan alan polisler tarafından adliyeye götürüldü.

Fotoğraf: Twitter / @etunaakdemir

'KASTEN YARALAMA' SUÇUNDAN PARA CEZASI ALMIŞTI

Yönetmen, oyuncu ve senarist Sermiyan Midyat'ın, kendisi gibi oyuncu olan Sevcan Yaşar’ı darbederek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle basit yargılama usulüyle yargılandığı dava, 2021 yılında karara bağlanmıştı.

'Hakaret' ve 'tehdit' suçlarından beraat eden Sermiyan Midyat, "kasten yaralama" suçundan bin 120 lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Midyat, "Uçakta beni görüp de hayal kuran bir işgüzar dedikodusuyla haber yapan araştırmacı gazeteler göz altına alındığımı yazmış. Merak buyurmayın, gayet göz önündeyim. Harç parası yatmamış vergi dairesine. Asayiş berkemal, akşama Sermiyan Midnight ile gülüşmek üzere Malatya” ifadelerini kullandı.