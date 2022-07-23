Oyuncu Songül Öden dizi setinde ölümden döndü!

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 14:11

Oyuncu Songül Öden, Disney Plus'ta yayınlanacak iki dizide birden rol alıyor. Oyuncu, Melis Sezen ve Halit Ergenç ile başrolü paylaştığı Nomen adlı dizinin setinde korkutan bir kaza geçirdi.

Magazinkolik'in haberine göre; dizide Halit Ergenç'in eşine hayat veren Öden, kaza sahnesini çekmek için gittiği sette hastanelik oldu.

Özer Feyzioğlu'nun yönettiği "Nomen"de kontak açık bırakılınca araç kaza moduna geçti ve aniden airbag açıldı. Koltukta sıkışan, karın ve kol bölgeleri darbe alan oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Öden, taburcu edildi.