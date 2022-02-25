Songül Öden'den 'Ukraynalı kadın mülteci' yorumuna sert tepki: 'Şakalarınızı alıp defolun…'
Ünlü oyuncu Songül Öden, Ukrayna ve Rusya arasında savaş sürerken sosyal medyada yapılan "Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim" yorumlarına öfke kustu. Söz konusu paylaşımlara Twitter hesabı üzerinden tepki gösteren Öden, "Şakalarınızı alıp defolun.. Bu espri yapma telaşınız tiksinti verici.. Düşün kadınların yakasından" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'da ülkenin birçok yerinde patlama ve çatışmalar yaşandı. Sıkıyönetim ve seferberlik ilan eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, saldırılarda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ülkede savaş devam ederken, sosyal medyada da birçok kullanıcı, "Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim" şeklinde cinsiyetçi paylaşımlar yapmaya başladı. Şimdilerde Show TV'de yayınlanan Oğlum dizisinde başrol oynayan Songül Öden ise gördüğü paylaşımlara sessiz kalmadı.
"ŞAKALARINIZI ALIP DEFOLUN"
Twitter hesabından sitem dolu bir paylaşım yapan Songül Öden, "Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim, şakalarınızı alıp defolun. Bu espiri yapma telaşınız tiksinti verici... Düşün kadınların yakasından... Savaşın en kırılgan gruplarından biri olan kadının bedeni üzerinden gündem oluşturmanızdan utanç duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Öden'in paylaşımı şu şekilde...
İlgili Haberler
- Oscar ödüllü oyuncu, savaşın ortasına gitti: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını belgesel yapacak
- Apple'dan 'Ukrayna' kararı
- Ukrayna-Rusya gerginliği, dikkatleri 'Montrö'ye çevirdi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
En Çok Okunan Haberler
- Borsa güne yükselişle başladı
- Şubat ayında ekonomik güven endeksi geriledi
- Şampiyonlar Ligi için İstanbul iddiası
- Ukraynalı kadının Rus askere tepkisi gündem oldu
- Kiev’deki siviller sığınaklara alınıyor
- Ahmet Özal iddiası: ‘Başına geçmek için gün sayıyor…’
- UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam etti
- Songül Öden'den 'Ukraynalı mülteci' yorumuna sert tepki
- Savaşın simge ismi oldu
- Teknik direktör golü iptal ettirdi