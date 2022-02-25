Songül Öden'den 'Ukraynalı kadın mülteci' yorumuna sert tepki: 'Şakalarınızı alıp defolun…'

Ünlü oyuncu Songül Öden, Ukrayna ve Rusya arasında savaş sürerken sosyal medyada yapılan "Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim" yorumlarına öfke kustu. Söz konusu paylaşımlara Twitter hesabı üzerinden tepki gösteren Öden, "Şakalarınızı alıp defolun.. Bu espri yapma telaşınız tiksinti verici.. Düşün kadınların yakasından" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
25 Şubat 2022 Cuma, 10:30
Songül Öden'den 'Ukraynalı kadın mülteci' yorumuna sert tepki: 'Şakalarınızı alıp defolun…'
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Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'da ülkenin birçok yerinde patlama ve çatışmalar yaşandı. Sıkıyönetim ve seferberlik ilan eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, saldırılarda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 

Ülkede savaş devam ederken, sosyal medyada da birçok kullanıcı, "Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim" şeklinde cinsiyetçi paylaşımlar yapmaya başladı. Şimdilerde Show TV'de yayınlanan Oğlum dizisinde başrol oynayan Songül Öden ise gördüğü paylaşımlara sessiz kalmadı.

"ŞAKALARINIZI ALIP DEFOLUN"

Twitter hesabından sitem dolu bir paylaşım yapan Songül Öden, "Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim, şakalarınızı alıp defolun. Bu espiri yapma telaşınız tiksinti verici... Düşün kadınların yakasından... Savaşın en kırılgan gruplarından biri olan kadının bedeni üzerinden gündem oluşturmanızdan utanç duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Öden'in paylaşımı şu şekilde...


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