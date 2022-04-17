Hazal Kaya'dan Songül Öden'e destek: 'Artık ciddiye almıyoruz'

17 Nisan 2022 Pazar, 10:52

Ünlü oyuncu Songül Öden, geçen günlerde konuk olduğu 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programında 'Gümüş' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına yakıştırılmadığını ve "Kıvanç'ın karşısına bunu mu koymuşlar" şeklinde eleştiriler aldığını açıklamıştı.

Öden'in psikolojik baskı gördüğünü açıklamasının ardından oyuncu Hazal Kaya’dan Öden'e destek geldi.

"SONGÜL'ÜN YAŞADIĞI ÇOK AĞIR BİR ŞEY"

Yıllar önce 'Adını Feriha Koydum' adlı dizide rol arkadaşı Çağatay Ulusoy ile aralarındaki boy farkını kapatmak için çekimlerde takozun üstüne çıkmasıyla gündeme gelen Hazal Kaya, "Hepimize yapılıyor ve artık umursamıyoruz" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Kaya, "Hepimize tuhaf yorumlar geliyor tabii ki. Şanslı olduğumuz yönünde yorumlar da geliyor. Böyle iyi aktörler ile oynadığımız için bunları hepimize yapıyorlar ama artık ciddiye almıyoruz, ama Songül'ün yaşadığı çok ağır bir şey. Ben bile hatırlıyorum tabi kendisi benim öz ablam gibi olduğu için. Hepimize yapılıyor ve artık umursamıyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Songül Öden, YouTube'da yayımlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olmuştu.

Oyuncu, sunucu İbrahim Selim'in "TV'de ilk yer aldığın ve ortalığı yıkan proje 'Gümüş'. Başlarken bu kadar konuşulacağını biliyor muydun?" sorusuna, "Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan yeni mezun olmuştum. Okulu birincilikle bitirmiştim, çok idealistim ve derdim tiyatro yapmaktı. Beni seçtiler, hiçbir şey bilmiyordum. Karşımda Kıvanç ile oynuyordum. Dünya yakışıklısı bir adam. O zaman eleştiriyi de bilmiyorum, eleştiri ile hakaretin karıştırıldığını da bilmiyorum. 'Ya Kıvanç'ın karşısına bunu mu koymuşlar?' diyorlardı. İnsanlar çok acımasız" diyerek yanıt vermişti.

Oyuncu sözlerine, "Türkiye'de eleştirinin ne olduğunu bilmeyen insanlar var. Eleştiri gerçekten bir sanat, eleştirmenlik de bir meslek. Bir şeyi ya çok övmek ya da mahvetmek, yok etmek, varlığını ortadan silmek üzerine bir sistem var. Çok mutluyum, takdir gören bir oyuncuyum ama sadece bana değil, başka birine de yapıldığında utanç duyuyorum" diye devam etmişti.

Eleştiri adı altında hakaret edildiğini belirten Öden, "Eskiden bunu anlayamazdım, çok üzülürdüm. Şimdi ise hiç üzülmüyorum. 'Dökülecek ne kadar çöpü varmış ki, çöp öğütücüsü olarak hırsını buradan alıyor' diyorum. Onun kendisiyle ilgili olduğunu biliyorum. Şimdi bunlara daha çok uyandım, umurumda değil. O zaman hiçbir şey bilmeden senin dünyanda bir psikoloğun karşısına geçip, konuşma konusuydu. Şimdi kimse kusura bakmasın umurumda değil" ifadelerini kullanmıştı.