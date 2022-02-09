Oyuncular Sendikası'ndan, Musa Orhan'a 'hakaretten' yargılanan Ezgi Mola'ya destek
Batman’da 18 yaşındaki İpek Er’e cinsel saldırıda bulunarak, Er’in intihar etmesine sebep olan eski Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakkında kamu davası açılan üyesi Ezgi Mola'ya, Oyuncular Sendikası'ndan destek geldi. Davada ikinci duruşma bugün.
Oyuncular Sendikası bir açıklama yayımlayarak, Batman’da 18 yaşındaki İpek Er’e cinsel saldırıda bulunarak, Er’in intihar etmesine sebep olan eski Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakkında kamu davası açılan üyesi Ezgi Mola’nın onurlu duruşunu desteklediğini duyurdu.
Oyuncular Sendikası tarafından sosyal medya üzerinden kamuoyuna yapılan açıklamada şunlar yer aldı:
“Üyemiz Ezgi Mola’nın sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakkında şikâyette bulunulmuş ve Musa Orhan aleyhinde hakaret suçunu işlediği iddiasıyla kamu davası açılmıştı. Karara itiraz eden üyemizin yarın ikinci duruşması görülecek.
Musa Orhan davasında sonuna kadar seninleyiz Ezgi Mola. Kadına yönelik şiddete karşı onurlu duruşunun destekliyoruz".
Seninleyiz @ezgimola ???#SeninleyizEzgiMola#OyuncularSendikası pic.twitter.com/CIvAX6wZPO— Oyuncular Sendikası (@oyuncusendika) February 8, 2022
NE OLMUŞTU?
Batman'ın Beşiri ilçesinde intihar girişiminde bulunan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli jandarma Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı.
Orhan hakkında, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan dava açılırken, sanığın tutuksuz yargılanmasına yönelik karar büyük tepki çekmişti.
Oyuncu Ezgi Mola, duruma sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin" paylaşımında bulunmuştu.
Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Mola'nın paylaşımı hakkında suç duyurusunda bulunurken, hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Mola hakkında "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" ve "hakaret" iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.
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