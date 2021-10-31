Ezgi Mola’dan, 'Musa Orhan davası' açıklaması
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, gazetecilere 'Musa Orhan' davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Geçen yıl Batman'da yaşamına son veren İpek Er'in, bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklanmış ve Mola, 5 bin 200 TL cezaya çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmişti.
Masumlar Apartmanı’nda ‘Safiye’ karakterine hayat veren ünlü
oyuncu Ezgi Mola, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Habertürk'ten Onur
Aydın'ın haberine göre, Mola, Musa Orhan tarafından kendisine açılan hakaret
davası hakkında konuştu.
38 yaşındaki oyuncu, "Olay yargıda, dava süreci devam
ediyor. Konuşacak bir şey yok, asıl konuşulması gereken kadın cinayetleri.
Kadına şiddete karşıyız, sizin de bu konularda hassas olduğunuzu
biliyorum" dedi.
Mola, ayrıca sözleriyle birkaç gün önce Denizli'de Furkan Zıbıncı
tarafından öldürülen Şebnem Şirin'i andı.
NE OLMUŞTU?
Batman'da İpek Er’e cinsel saldırıda bulunup intihara
sürüklediği suçlamasıyla uzman çavuş Musa Orhan hakkında cinsel saldırı
suçundan Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.
Daha sonrasında sanık hakkında verilen tahliye kararı
kamuoyunda büyük tepki yaratmış, sanatçı Ezgi Mola da, 20 Ağustos 2020'de
sosyal medya hesabında “Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun.
Artık yasa, dua, dilek, istek, rica umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne
diyeyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhantutuklansın” şeklinde
paylaşımda bulunmuştu.
Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Şüpheli olarak Mola’nın ifadesi
alınmıştı.
Mola, 19 Mart 2021’de talimatla alınan ifadesinde özetle
şöyle demişti:
“Kadına şiddetin, ölümleri, istismarların üst üste
gerçekleştiği o dönemde tam da Twitter gündeminin en üst sıralarında yer alan
(Twitter tabiri ile trend topic olan)! #MusaOrhantutuklansın etiketiyle tüm
kadına şiddet olaylarına genel tepkimi her duyarlı insan gibi verdim. Ben
şikâyetçiyi ne tanırım ne da şahsına bir kastım olabilir. Göz önünde olan biri
olduğum için duyarlılığımı gösterme düşüncesiyle genel fikrimi ve tepkimi
ortaya koydum.”
Hakaret suçunun uzlaşmaya tabi suçlar kapsamında olması
nedeniyle savcılık, dosyayı uzlaştırma bürosuna göndermişti. Taraflar aranarak uzlaşıp
uzlaşmayacakları sorulmuş, Orhan’ın avukatı, “Mola özür mesajı yayınlasın”
demişti. Bu talep, Mola tarafından reddedilmişti.
Bunun üzerine savcılık, Mola hakkında ‘sesli yazılı veya
görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
dava açmıştı.
Ezgi Mola’ya sosyal medyadan destek yağmış; Musa Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş ise hakaret içerikli paylaşımlar yaptıklarını öne sürdüğü 16 ünlü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Mola, 5 bin 200 TL cezaya çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmişti.
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