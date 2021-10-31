Ezgi Mola’dan, 'Musa Orhan davası' açıklaması

31 Ekim 2021 Pazar, 17:36

Masumlar Apartmanı’nda ‘Safiye’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ezgi Mola, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Mola, Musa Orhan tarafından kendisine açılan hakaret davası hakkında konuştu.

38 yaşındaki oyuncu, "Olay yargıda, dava süreci devam ediyor. Konuşacak bir şey yok, asıl konuşulması gereken kadın cinayetleri. Kadına şiddete karşıyız, sizin de bu konularda hassas olduğunuzu biliyorum" dedi.

Mola, ayrıca sözleriyle birkaç gün önce Denizli'de Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen Şebnem Şirin'i andı.

NE OLMUŞTU?

Batman'da İpek Er’e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla uzman çavuş Musa Orhan hakkında cinsel saldırı suçundan Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Daha sonrasında sanık hakkında verilen tahliye kararı kamuoyunda büyük tepki yaratmış, sanatçı Ezgi Mola da, 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabında “Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyeyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhantutuklansın” şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Şüpheli olarak Mola’nın ifadesi alınmıştı.

Mola, 19 Mart 2021’de talimatla alınan ifadesinde özetle şöyle demişti:

“Kadına şiddetin, ölümleri, istismarların üst üste gerçekleştiği o dönemde tam da Twitter gündeminin en üst sıralarında yer alan (Twitter tabiri ile trend topic olan)! #MusaOrhantutuklansın etiketiyle tüm kadına şiddet olaylarına genel tepkimi her duyarlı insan gibi verdim. Ben şikâyetçiyi ne tanırım ne da şahsına bir kastım olabilir. Göz önünde olan biri olduğum için duyarlılığımı gösterme düşüncesiyle genel fikrimi ve tepkimi ortaya koydum.”

Hakaret suçunun uzlaşmaya tabi suçlar kapsamında olması nedeniyle savcılık, dosyayı uzlaştırma bürosuna göndermişti. Taraflar aranarak uzlaşıp uzlaşmayacakları sorulmuş, Orhan’ın avukatı, “Mola özür mesajı yayınlasın” demişti. Bu talep, Mola tarafından reddedilmişti.

Bunun üzerine savcılık, Mola hakkında ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı.

Ezgi Mola’ya sosyal medyadan destek yağmış; Musa Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş ise hakaret içerikli paylaşımlar yaptıklarını öne sürdüğü 16 ünlü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Mola, 5 bin 200 TL cezaya çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmişti.