Ezgi Mola, kendisini 6 yıldır taciz eden reklam partnerinden şikayetçi oldu: 'Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim'

26 Ocak 2022 Çarşamba, 13:13

Oyuncu Ezgi Mola, bir diş macunu reklamında birlikte poz verdikleri müzisyen K. K.’den 6 yıldır kendisini tehdit ve tacize maruz bıraktığı iddiasıyla şikâyetçi oldu.

Mola’nın iddiasına göre, 2016 yılında bir oyununa gelen K. K., kendisini tanıttı ve çiçek verdi. K., o günden sonra Ezgi Mola’nın tüm oyunlarına gelmeye başladı.

'BENDEN NE İSTİYORSUN?'

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; bir gün oyuncunun yeniden karşısına çıkan K.,, “Bir şey konuşmak istiyorum” dedi. Ezgi Mola “Sizi tanımıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Neden beni devamlı takip ediyorsunuz?” diyerek tersledi.

İKİ AY UZAKLAŞTIRMA KARARI

K. K., iddiaya göre Ezgi Mola otomobile bindiğinde üzerine doğru yürüyerek, “Seni mahvedeceğim. Geberteceğim seni. Gününü göreceksin” diyerek kaportayı tekmeledi.

Savcılık, “Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim” diyen Ezgi Mola’yı haklı bularak K. K.’ye iki ay uzaklaştırma kararı verdi.