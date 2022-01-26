Ezgi Mola, kendisini 6 yıldır taciz eden reklam partnerinden şikayetçi oldu: 'Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim'
Bir süredir TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Masumlar Apartmanı' adlı dizide rol alan Ezgi Mola, bir diş macunu reklamında birlikte poz verdikleri müzisyen K. K.’den 6 yıldır kendisini taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. Savcılık, iddiaya göre "Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim" diyen Mola'yı haklı buldu.
Oyuncu Ezgi Mola, bir diş macunu reklamında birlikte poz
verdikleri müzisyen K. K.’den 6 yıldır kendisini tehdit ve tacize
maruz bıraktığı iddiasıyla şikâyetçi oldu.
Mola’nın iddiasına göre, 2016 yılında bir oyununa gelen
K. K., kendisini tanıttı ve çiçek verdi. K., o günden sonra Ezgi
Mola’nın tüm oyunlarına gelmeye başladı.
'BENDEN NE İSTİYORSUN?'
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; bir gün
oyuncunun yeniden karşısına çıkan K.,, “Bir şey konuşmak istiyorum” dedi.
Ezgi Mola “Sizi tanımıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Neden beni devamlı takip ediyorsunuz?”
diyerek tersledi.
İKİ AY UZAKLAŞTIRMA KARARI
K. K., iddiaya göre Ezgi Mola otomobile bindiğinde üzerine doğru
yürüyerek, “Seni mahvedeceğim. Geberteceğim seni. Gününü göreceksin” diyerek
kaportayı tekmeledi.
Savcılık, “Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim” diyen Ezgi Mola’yı haklı bularak K. K.’ye iki ay uzaklaştırma kararı verdi.
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