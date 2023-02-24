Oyuncular Sendikası'ndan 'Vahide Perçin' açıklaması

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 15:45

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 15:45

Oyuncular Sendikası, sendikanın genel başkanı Vahide Perçin adına açılan sahte sosyal medya hesabı için uyarı açıklaması yaptı.

"vahide_percin Twitter hesabı üzerinden gönderilen mesajlara ve atılan tweet'lere lütfen itibar etmeyiniz" denilen açıklamada, yasal yollara başvurulacağı da belirtildi.

"İVEDİLİKLE YASA YOLLARA BAŞVURULACAK"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sendikamızın Genel Başkanı Vahide Perçin adına para toplanmak amacıyla sahte bir Twitter hesabı açılmış olduğu bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Başkanımız Vahide Perçin'in hiçbir mecrada sosyal medya hesabı bulunmamaktadır. vahide_percin Twitter hesabı üzerinden gönderilen mesajlara ve atılan tweet'lere lütfen itibar etmeyiniz. Ayrıca konu hakkında ivedilikle yasal yollara başvurulacaktır. "