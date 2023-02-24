Oyuncular Sendikası'ndan 'Vahide Perçin' açıklaması
Sahte bir sosyal medya hesabı Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Vahide Perçin adına para toplamaya başladı. Twitter'dan açıklama yapan sendika, yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.
Oyuncular Sendikası, sendikanın genel başkanı Vahide Perçin adına açılan sahte sosyal medya hesabı için uyarı açıklaması yaptı.
"vahide_percin Twitter hesabı üzerinden gönderilen mesajlara ve atılan tweet'lere lütfen itibar etmeyiniz" denilen açıklamada, yasal yollara başvurulacağı da belirtildi.
"İVEDİLİKLE YASA YOLLARA BAŞVURULACAK"
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sendikamızın Genel Başkanı Vahide Perçin adına para toplanmak amacıyla sahte bir Twitter hesabı açılmış olduğu bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Başkanımız Vahide Perçin'in hiçbir mecrada sosyal medya hesabı bulunmamaktadır. vahide_percin Twitter hesabı üzerinden gönderilen mesajlara ve atılan tweet'lere lütfen itibar etmeyiniz. Ayrıca konu hakkında ivedilikle yasal yollara başvurulacaktır. "
Genel Başkanımız Vahide Perçin adına sahte hesap açılarak para toplandığı bilgisi tarafımıza bildirilmiştir. Lütfen @vahide_percin hesabından gelen mesajlara itibar etmeyiniz. Gerekli yasal yollara başvurulacaktır. #OyuncularSendikası #VahidePerçin pic.twitter.com/Nj4E20SfL3— Oyuncular Sendikası (@oyuncusendika) February 24, 2023
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