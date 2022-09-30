Vahide Perçin, Altın Kelebek adaylığından çekildi
Usta oyuncu Vahide Perçin, aday gösterildiği Altın Kelebek Ödülleri’nden çekildiğini açıkladı. Perçin, adaylık seçiminin adaletli yapılmadığına inandığını söyledi.
ATV ekranlarında izleyici ile buluşan 'Aldatmak' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Vahide Perçin, Altın Kelebek Ödül töreninde adaylıktan çekildiğini duyurdu.
'ADALETLİ DEĞİL'
Perçin, adaylık seçiminin adaletli yapılmadığına inandığını belirtti.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Perçin, yaptığı açıklamada, "Altın Kelebek adaylık seçiminin uzun zamandır adaletli yapılmadığına inandığım için adaylıktan çekiliyorum. Adaylık seçiminin uzun zamandır adaletli yapılmadığına inandığım için adaylıktan çekiliyorum. Vahide Perçin… Saygılarımla…" ifadelerini kullandı.
6 İSİM DAHA ÇEKİLMİŞTİ
Bu yıl 48’incisi düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri adaylıklarından Armağan Çağlayan, Işıl Yücesoy, Aslı Şafak, Şanışer, Işın Karaca ve Yeşim Salkım çekildi.
Geçen yıl da Güvenç Dağüstün, Candaş Tolga Işık, Doğan Duru ve Ceylan Ertem adaylıktan çekilmişti.
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