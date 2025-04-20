Oyunculuğa 'ara vermek' istiyordu... Uğultulu Tepeler ile geri dönüyor!

Oyunculuktan uzaklaşmayı planlıyordu. "Uğultulu Tepeler"in merakla beklenen uyarlamasında yer alacak...

Oyunculuğa 'ara vermek' istiyordu... Uğultulu Tepeler ile geri dönüyor!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.04.2025 - 23:59

Saltburn, Euphoria, Priscilla gibi son dönemde izleyicisi ile buluşan yapımlarda yer alan Jacob Elordi, Emerald Fennell kendisinden Emily Brontë'nin 1847 tarihli aşk romanı "Uğultulu Tepeler"in merakla beklenen uyarlamasında rol almasını isteyene kadar oyunculuktan uzaklaşmayı planladığını açıkladı.

Elordi IndieWire'a yaptığı açıklamada, "Gerçekten şanslıydım. Bir süre ara verecektim ve sonra Emerald bana çok basit bir mesaj attı ve bu mesajdan kaçamazsınız." dedi.

Elordi filmde Heathcliff'i canlandırırken ona  Earnshaw ailesinin kızı Catherine rolüyle Margot Robbie eşlik edecek.

Elordi, rol arkadaşı Margot Robbie'yi "Onu izlemek çok heyecan verici olacak." diyerek övdü.

Filmin 13 Şubat 2026'da yayımlanması bekleniyor.


Etiketler: #Jacob Elordi #uğultulu tepeler #uyarlama #Margot Robbie

İlgili Haberler

Mourinho'dan muhabire sert çıkış: 'Oyuncular 12 yaşında çocuklar mı?'

Mourinho'dan muhabire sert çıkış: 'Oyuncular 12 yaşında çocuklar mı?'
Sabıkası vardı... Avcılar'daki hırsızlık şüphelisi, yine aynı dizi oyuncusu çıktı!

Sabıkası vardı... Avcılar'daki hırsızlık şüphelisi, yine aynı dizi oyuncusu çıktı!
Trafik kazası geçiren oyuncu Berk Atan'dan açıklama

Trafik kazası geçiren oyuncu Berk Atan'dan açıklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler