Oyunculuğa 'ara vermek' istiyordu... Uğultulu Tepeler ile geri dönüyor!

Yayınlanma: 20.04.2025 - 23:59

Güncelleme: 20.04.2025 - 23:59

Saltburn, Euphoria, Priscilla gibi son dönemde izleyicisi ile buluşan yapımlarda yer alan Jacob Elordi, Emerald Fennell kendisinden Emily Brontë'nin 1847 tarihli aşk romanı "Uğultulu Tepeler"in merakla beklenen uyarlamasında rol almasını isteyene kadar oyunculuktan uzaklaşmayı planladığını açıkladı.

Elordi IndieWire'a yaptığı açıklamada, "Gerçekten şanslıydım. Bir süre ara verecektim ve sonra Emerald bana çok basit bir mesaj attı ve bu mesajdan kaçamazsınız." dedi.

Elordi filmde Heathcliff'i canlandırırken ona Earnshaw ailesinin kızı Catherine rolüyle Margot Robbie eşlik edecek.

Elordi, rol arkadaşı Margot Robbie'yi "Onu izlemek çok heyecan verici olacak." diyerek övdü.

Filmin 13 Şubat 2026'da yayımlanması bekleniyor.