Mourinho'dan muhabire sert çıkış: 'Oyuncular 12 yaşında çocuklar mı?'

Yayınlanma: 20.04.2025 - 21:34

Güncelleme: 20.04.2025 - 22:09

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Bellona Kayserispor'la 3-3 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin gollerini Talisca (2) ve Maximin kaydetti. Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı beIN SPORTS'a değerlendirdi.

"Bana iki kere Kayserispor'un eksik oyuncularından bahsettiniz. Neden? Oyuncular 12 yaşında çocuklar mı? Amacınız nedir? 3 soru, 2 kere eksikleri söylediniz. Onların yerine oynayan oyuncuların hırsları vardı. Maçı konuşmak istiyorsanız maçı konuşalım. Rakibimizin yaptığı her kontratak bizim için tehlikeliydi. İkinci golde Szymkanski topu kaybetti. Her şeyi riske ettik. Kostic, Skriniar daha önce bu pozisyonlarda oynamadı. En Nesyri maçı bitirebilirdi olmadı. Fred'in kaybettiği top sonrası 36. golü yedik. Osayi alanı kapatamadı. Çok şanssızdık. 3-3'ten sonra Skriniar'ın topu direğe çarptı."

ŞAMPİYONLUK SORUSUNA CEVAP

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho basın toplantısında şampiyonluk şansını değerlendirdi.

Mourinho'nun basın toplantısındaki açıklamaları şu şekilde:

"Şampiyonayı, ligi genel olarak değerlendirmek istemiyorum. Şansımız var mı, yok mu bunu değerlendirmek istemiyorum. Şu andaki şansımız, ağustos, eylül ayında şansımız ne kadarsa o kadardır belki. Ben genel olarak lig yarışını değerlendirmek istemiyorum. Bunu yaparsam, bugünkü maçı konuşmaktan kaçıyor gibi olurum. Bugünkü maçı konuşuyor olmaktan kaçmak istemiyorum. Bugün kazanmamız gereken bir maçta 2 puan kaybettik. Bunun sebebi de çok fazla hatalar yapmamızdı. Şanssızdık da diyebiliriz. Maçı bitirebilirdik. Ama bütün bunlardan bağımsız olarak, şanssızdık, hatalar yaptık ve bunun bedelini ödedik. Bugünkü maça odaklanmak istiyorum. Bugün kötü bir sonuç aldık. Şampiyonluk yarışı konuşsam uzun bir hikaye olur o yüzden şu anda bu konuyu konuşmak istemiyorum."

"Ben soyunma odasındaki, soyunma odasının içindeki krizlerle baş etmeye alışkınım. Oranın lideri benim. Orada bir sorun olduğunda bu tarz sorunlarla baş etmeye alışkınım. Benim alanım bu. Bugün ne hatalar yaptık, çok fazla hatalar yaptık orta sahada. 3 gol de aynı şekilde oldu. 2 ve 3. golde aynı şey oldu. Rakibin ortasında baskı yapmadık, ceza sahasında markaj yapmadık. 2-1'den sonra çok fazla risk aldım. Tek stoper Skriniar ile oynadım. 3-2'den sonra takıma denge katmaya çalıştım ama pozisyonel anlamda hatalar yaptık. 3. golde Bright'ın markaj yapması gerekiyordu ama yapmadı, onun pozisyonu değildi. 2. golde Diego bir merkez stoper, o da markaj yapmadı. 3. gol top kaybı sonrası geldi, 2. golde kontra atağı durduramadık ve goller yedik. Yapmamamız gereken hatalar yaptık bugün. Ofansif olarak iyiydik, 3 gol attık ve daha fazla atabilirdik. Skriniar ve En-Nesyri'nin pozisyonları vardı. Çok pozisyon ürettik. Kayserispor da savunma anlamında iyi performans sergileyen bir takımdı. Ama takımın yapmış olduğu top kayıplarında takımdaki o kırılganlığı görebiliyordunuz. Rakibin 3. golünü durduramadık. İnişler ve çıkışlar sergiledik ve o inişlerde yaptığımız hataların bedelini ödedik."

"İnişler ve çıkışlar sergiledik ve o inişlerde yaptığımız hataların bedelini ödedik."