Trafik kazası geçiren oyuncu Berk Atan'dan açıklama

Yayınlanma: 20.04.2025 - 00:32

Güncelleme: 20.04.2025 - 00:32

Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan, dün gece trafik kazası geçirmişti. Ünlü oyuncudan kazanın ardından ilk açıklama geldi.

Instagram hesabından hayranlarına açıklama yapan Berk Atan, şunları yazdı:

"Arkadaşlar merak eden, arayan soran ve dönemediğim herkese teşekkür ederim. Bu kötü olaydan sonra bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu. Çok şükür ben iyiyim. Ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerim yanımda, istirahat sürecindeyim, daha da iyi olacağım.

Dünden beri arayan, soran dualarını esirgemeyen herkese tekrardan çok teşekkür ediyorum. Herkesten allah razı olsun."

NE OLMUŞTU?

Yemek arası dönüşü sete giden oyuncu seyahat ederken kaza geçirmişti. Hastaneye kaldırılan Berk Atan’ın kaburga kemiğinin çatladığı öğrenilmişti.