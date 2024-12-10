Oyunculuğu bekleneni karşılayamamıştı... Selena Gomez’den 'Emilia Pérez' eleştirilerine yanıt

Yayınlanma: 10.12.2024 - 10:31

Güncelleme: 10.12.2024 - 10:31

Hem müzik hem de oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren Selena Gomez, Altın Palmiye ödüllü yönetmen Jacques Audiard’ın imzasını taşıyan Emilia Pérez filmiyle yeniden gündemde. Cannes Film Festivali’nde filmin dört kadın oyuncusu, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü paylaşarak festival tarihine geçti. Ödülü kazanan isimler arasında Selena Gomez’in yanı sıra Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón ve Adriana Paz da yer aldı.

ELEŞTİRİLERE TEPKİ



Filmde Jessi del Monte karakterini canlandıran ve performansı nedeniyle eleştirilen Gomez, özellikle oyuncu Eugenio Derbez’in yorumlarıyla gündeme geldi. Derbez, Gomez’in İspanyolca konuşmasını yetersiz bulduğunu belirterek, “Filmdeki her sahnesinde arkadaşlarımla birbirimize dönüp, ‘Bu ne böyle?’ dedik” ifadelerini kullandı.







Gomez ise eleştirilere TikTok üzerinden yanıt verdi:



“Nereden geldiğini anlıyorum. Bana verilen sürede elimden gelenin en iyisini yaptığım için üzgünüm. Bu filme ne kadar emek verdiğim gerçeğini değiştirmiyor.”

Derbez, Gomez’in açıklamalarının ardından özür dileyerek yaptığı yorumların “savunulacak bir tarafı olmadığını” ifade etti.

FİLM VE YÖNETMEN HAKKINDA



Emilia Pérez, Meksika’da geçen bir hikayeyi konu alıyor. Filmde, bir avukat olan Rita, korkulan bir kartel patronuna emekli olmasında ve hayalini kurduğu kadına dönüşmesinde yardımcı olmak için sıra dışı bir teklif alır. Film, Cannes’da gösterimi sırasında 9 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Yönetmen Jacques Audiard, 2015 yılında Dheepan filmiyle Altın Palmiye ödülünü kazanmıştı.







O ARTIK BİR MİLYARDER



Gomez, oyunculuk kariyerinin yanı sıra iş dünyasındaki başarısıyla da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre toplam serveti 1,3 milyar dolara ulaşarak milyarderler arasına katıldı.

Milyarder statüsü hakkında konuşan Gomez, “Paradan bahsetmenin çok hoş olmadığını düşünüyorum ama bu statüyü, güzellik ürünlerimi satın alan insanlara borçluyum. Hayallerimi gerçekleştiren kişiler onlar. Gerçekten çok onur duyuyorum ve mutluyum” ifadelerini kullandı.