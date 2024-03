Selena Gomez, 'Only Murders In the Building' dördüncü sezonun çekimlerinin başladığını duyurdu

Yayınlanma: 23.03.2024 - 18:19

Güncelleme: 23.03.2024 - 18:19

Selena Gomez, Hulu dizisi "Only Murders In the Building" için heyecan verici bir duyuru yaptı. Gomez, Instagram'da, rol arkadaşları Steve Martin ve Martin Short'tan aldığı tatlı bir mesajla, dördüncü sezonun prodüksiyonunun başladığını duyurdu. Paylaştığı gül demetiyle birlikte "1. Gün" başlığıyla paylaşım yapan Gomez, hayranlarına sezonun başlangıcını müjdeledi.

Diziye dördüncü sezonda Mabel Mora olarak geri dönecek olan Gomez'e, Steve Martin ve Martin Short eşlik edecek. Ayrıca geçen sezon katılan ve zor zamanlar geçiren Loretta Durkin karakterini canlandıran Meryl Streep'in de bir sezon daha geri döneceği biliniyor. Yeni sezonun kadrosuna ise Molly Shannon, Eva Longoria ve Eugene Levy gibi isimler katılacak.

Geçen sezonun ardından heyecanla beklenen dördüncü sezon, Arconia apartmanının koridorlarında geçen gizem dolu hikayenin devamını taşıyacak. Los Angeles'ın sıcak iklimlerine birkaç bölüm için New York'tan ayrılacak olan dizi, yeni karakterler ve karmaşık bir suç örgüsüyle izleyicilere heyecan verici anlar yaşatacak.

"Only Murders In the Building", 2021 yılında gösterime girdiğinden bu yana hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden büyük beğeni topladı.