Selena Gomez, kozmetik markası ve sosyal medya başarısıyla milyarder statüsüne ulaştı

Yayınlanma: 08.09.2024 - 09:20

Güncelleme: 08.09.2024 - 09:20

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, 5 yıl önce piyasaya sürdüğü kozmetik markası sayesinde büyük bir finansal başarı elde ederek milyarder statüsüne ulaştı. Kendi markası, etkileyiciler ve genç tüketiciler tarafından büyük ilgi gördü, bu da Gomez’in servetinin önemli ölçüde artmasına katkı sağladı.

Gomez’in servetinin büyük kısmı, kozmetik markasının hisselerinden gelirken, akıl sağlığı platformu Wondermind’a yaptığı yatırım da finansal başarısını pekiştirdi. Ayrıca, sosyal medyada gerçekleştirdiği marka destekleri sayesinde sırasıyla 30 milyon dolar ve 10 milyon dolar değerinde kazanç sağladı.

Gomez, 'Only Murders in the Building' adlı dizisindeki rolü için ise sezon başına 6 milyon dolar kazandığı belirtiliyor. Bu çeşitli girişim ve projeler, Gomez’in müzik ve oyunculuk kariyerinin ötesinde büyük bir ekonomik etki yarattı.