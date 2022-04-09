Oyunculuğu bırakmıştı: Afazi teşhisi konulan Bruce Willis'ten ilk fotoğraf
ABD’li ünlü oyuncu Bruce Willis’e önceki haftalarda afazi teşhisi konuldu. Okuma ve yazma gibi temel becerileri etkileyen bu hastalıktan sonra Willis’in ailesi oyuncunun emekliye ayrıldığını açıkladı. Hayranlarını üzen bu haberlerden sonra Bruce Willis’ten ilk fotoğraf geldi.
Aksiyon filmlerinin sevilen oyuncusu Bruce Willis, afazi hastalığı sebebiyle oyunculuk kariyerine veda ettiği açıklamasının ardından ilk kez görüldü.
Eşi Emma Hemming, ormanda geçirdikleri keyifli günden fotoğraflar paylaştı. Hemming, çocuklarından Mabel Ray Willis’in çektiği kareye, “Anne ile baba en sevdikleri ortamda” notunu düştü.
Die Hard” ve “Pulp Fiction” filmleriyle tanınan aktörün afazi hastalığı teşhisi 67. doğum gününden yaklaşık bir hafta sonra geldi. Afazi hastalığı, bir kişinin iletişim kurma yeteneğini etkilerken yazmayı, konuşmayı ve bazen başkalarının söylediklerini işitmeyi zorlaştırıyor.
Willis'in eski eşi Demi Moore da dahil olmak üzere, tüm ailesi ortak bir açıklama yaparak aktörün tıbbi durumu nedeniyle oyunculuğa ara vereceğini söylemişti.
Açıklamada, “Bu, ailemiz için gerçekten zorlu bir zaman ve devam eden sevginiz, şefkatiniz ve desteğiniz için çok minnettarız” denildi.
AFAZİ HASTALIĞI NEDİR?
Afazi, genellikle ağır bir beyin travması sonrası aniden ortaya çıkan bir bozukluktur. Dolayısıyla böyle bir travma sonrasında yaşanacak dil bozukluğu, ifade etme, okuma, yazma, konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama ve adlandırma güçlükleri afazinin varlığını net olarak ortaya koyacaktır.
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